MAGIONE Stavano facendo la loro corsetta mattutina e grazie al loro intuito sono riusciti a dare l'allarme e salvare un anziano, ora ricoverato all'ospedale di Perugia. E' accaduto in un'area del territorio comunale con il poveretto che è stato trovato intorno alle otto di ieri mattina riverso a terra all'interno di un cortile insieme al suo cane, dove probabilmente era caduto per un malore. I due sportivi, passando in zona, hanno notato una persona a terra e dopo aver provato a chiamarla senza ricevere risposta hanno contattato la polizia locale di Magione che è intervenuta sul posto. Gli agenti, dopo aver scavalcato il cancello per potergli dare soccorso, si sono trovati davanti il cane dell'uomo che ha iniziato ad abbagliare contro impedendo loro di avvicinarsi.

Per fortuna, poco dopo l'animale si è calmato, lasciando passare i soccorsi. In base a quanto riportano i vigili urbani «le condizioni dell'uomo, che doveva aver passato lì tutta la notte e si trovava in uno stato di forte disidratazione a causa del caldo, si sono dimostrate subito molto gravi tanto da richiedere l'intervento del 118 e il ricovero al Santa Maria della Misericordia».

L'uomo, residente nel territorio comunale, pare vivesse da solo e, in base a quanto si apprende dai soccorritori, questa potrebbe essere probabilmente la causa per cui nessuno si è accorto dell'assenza dalla sua abitazione.

«È stato veramente un caso fortunato raccontano gli agenti che le due persone siano riuscite a vederlo perché l'interno è quasi tutto nascosto da una siepe e luomo era a terra, quindi poco visibile». Ora il povero cane rimasto senza padrone a causa del ricovero dello stesso è stato prelevato dalla municipale e affidato ai parenti dell'anziano.

