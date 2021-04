7 Aprile 2021

IL BANDO

MAGIONE Abbattimento della tassa sui rifiuti causa Covid, valanga di domande da parte di imprese e attività: in 88 ce la fanno a ottenere il bonus Tari, mentre in venti sono state bocciate dall'Amministrazione in quanto «alla scadenza del bando non sono risultati essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa ai cinque anni precedenti l'anno di presentazione dell'istanza». Una riduzione della tassa che il Comune ha deciso nell'ambito dell'approvazione del nuovo regolamento per la tassa sui rifiuti proprio per sostenere quelle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività in seguito all'emergenza sanitaria, stabilendo un'apposita riduzione della Tari per tutto il 2020.

Nel bando per accedere al beneficio è stato ritenuto prioritario il riconoscimento delle riduzioni a quei soggetti che sono stati sottoposti a misure di sospensione forzata dell'attività. Intanto, in fase di approvazione di bilancio è emerso che nel territorio comunale in molti, tra famiglie e imprese, non sono riusciti a pagare tasse e tributi in genere, costringendo il Comune a cambiare strategia.

L'allarme è stato lanciato da Massimo Lagetti, vicesindaco con delega al bilancio, che ha evidenziato «una crescita della difficoltà di riscossione dei vari tributi a carico di cittadini e imprese ed è per questo che abbiamo modificato alcuni obiettivi di gestione tra cui il processo di riduzione delle tempistiche per il recupero dell'evasione e del non riscosso, il lavoro costante di bonifica e informatizzazione delle banche dati al fine di ridurre progressivamente i disallineamenti con altre banche dati e facilitare il controllo delle singole posizioni-contribuenti, con l'intento di adottare una modalità d'azione volta alla collaborazione tra ente e contribuenti. Azioni che tendono a limitare le disparità».

Selenio Canestrelli

