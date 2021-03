27 Marzo 2021

IL PROGETTO

MAGIONE I tributi e le tasse locali? In tanti non riescono più a onorare le scadenze, e il Comune cambia strategia. «C'è una crescita della difficoltà di riscossione dei vari tributi a carico di cittadini e imprese - dice Massimo Lagetti, vicesindaco con delega al bilancio - ed è per questo che abbiamo modificato alcuni obiettivi di gestione tra cui il processo di riduzione delle tempistiche per il recupero dell'evasione e del non riscosso, il lavoro costante di bonifica e informatizzazione delle banche dati al fine di ridurre progressivamente i disallineamenti con altre banche dati e facilitare il controllo delle singole posizioni-contribuenti, l'intento di adottare una modalità d'azione volta alla collaborazione tra ente e contribuenti. Azioni che tendono a limitare le disparità tra contribuenti». In materia di supporti l'Amministrazione ha già previsto la possibilità di uscire con bandi legati a sconti sulla Tari sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche e la possibilità di un nuovo bando affitti per venire incontro alle attività commerciali che occupano immobili non di proprietà. Intanto «anche quest'anno - aggiunge Lagetti - abbiamo dovuto impostare un bilancio di previsione in una situazione di parziale incertezza a causa dell'emergenza sanitaria e per quello che riguarda la spesa corrente dobbiamo parlare di bilancio in attesa dal momento che non è ancora chiara la politica 2021 del nuovo governo. Staremo in stand-by per poi intervenire in fase di assestamento».

S. Can.