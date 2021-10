Martedì 26 Ottobre 2021, 05:01

MAGIONE Negozi e piccoli commercianti in crisi causa pandemia, ora potranno far conto sull'aiuto pubblico per pagarsi una parte dell'affitto dei locali dove svolgono la propria attività. Arriva il sostegno del Comune per risollevare economicamente, almeno in parte, molti piccoli imprenditori del territorio grazie a un sostegno economico per la copertura parziale del costo della locazione «sostenuta dalle microimprese che operano nel comune - spiega l'Amministrazione - la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo o della Regione Umbria nel periodo emergenza epidemiologica da Covid19». E c'è tempo fino a fine mese per presentare domanda. «Anche se l'economia nazionale sta lentamente riprendendosi - dice Silvia Burzigotti, assessore alle attività produttive - abbiamo ritenuto opportuno, come già fatto con un bando simile lo scorso anno, fornire un sostegno economico. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria».

S. Can.