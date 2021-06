LA STORIA

Sottolineano l'importanza dell'azione rapidissima che ha portato in poche ore i poliziotti del posto fisso dell'ospedale a risolvere il caso, ma al tempo stesso ci tengono a sottolineare come non sia uno di loro l'autore del furto che ha fatto molto parlare nelle ultime ore in zona ospedale.

Si tratta del furto della statua di circa un metro raffigurante la Madonna, nel corridoio del reparto di Chirurgia generale, avvenuto nella serata di mercoledì e il cui responsabile nella mattinata di giovedì è stato immediatamente individuato, con la statua che è potuta così tornare al suo posto. Anzi, individuata. Dal momento che il ladro in questione è una donna. Ma non un'infermiera, come si era appreso nelle ore successive al furto.

Si tratta, sempre secondo quanto si apprende, di una dipendente dell'azienda ospedaliera ma appunto non di un'infermiera.

E proprio il personale infermieristico, alla lettura della notizia del furto, ha voluto sottolineare come l'autore del raid non fosse da rintracciare tra gli infermieri.

«Anche alla luce dell'emergenza sanitaria tutti abbiamo potuto constatare con mano l'importanza della figura degli infermieri e del nostro lavoro per il sistema sanitario regionale - sottolinea Nicola Volpi, presidente dell'ordine infermieri della provincia di Perugia -. Atti del genere non rientrano assolutamente all'interno del nostro codice deontologico, rivolto a tutela della salute tutta e del benessere del cittadino».

Una presa di posizione importante da parte degli infermieri perugini, con l'intenzione non certo di buttare la croce addosso a nessuno ma al contrario di ribadire come certe caratteristiche «non facciano parte della categoria». L'importante, comunque, è che la statua sia immediatamente tornata al suo posto.

Mi. Mi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:01