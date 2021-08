Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

AMBIENTE

La morsa del caldo rimane strettissima e il termometro continua a far registrare temperature molto alte. Ieri punte di oltre 39 gradi anche nel cuore della città, dove la concentrazione di palazzi e strade è più alta e l'effetto del verde è di certo minore rispetto alla periferia (comunque rovente, ieri oltre 38 gradi anche nella zona di Ponte Felcino tanto per fare un esempio). Proprio sulla necessità di incrementare il numero di alberi nel contesto urbano puntano molto le associazioni ambientaliste. Come il Comitato Ginkgo Biloba, impegnato in una battaglia per il verde di Madonna Alta, che in questi giorni ha analizzato la situazione nel quartiere. Lì i grandi interventi di riqualificazione (ma non solo) hanno comportato numerosi abbattimenti e, come segnalato più volte dai cittadini, molti dei nuovi alberi, di certo ancora poco sviluppati per garantire gli effetti dei precedenti, sembrano già danneggiati. Così, tra edifici e strade, si fa sentire ancora di più l'impatto del caldo torrido «peggiorando la qualità della vita dei cittadini», afferma il comitato, che ricorda come «la presenza di alberi può arrivare a diminuire la temperatura di 2-3 gradi». Il problema è che «in questi due anni nella zona Madonna Alta-Bellocchio sono stati abbattuti alberi per lo più sani».

I NUMERI

I cittadini che compongono il compongono il comitato hanno fatto anche dei conti, riportati in un intervento inviato ieri al Messaggero: «Numero 99 alberi per la riqualificazione del parco Vittime delle Foibe, 9 alberi + 5 alberi in via Martiri dei Lager, 5-6 alberi condominiali in via Martiri dei Lager, 20 (stima) alberi per la rotonda di Madonna Alta, 10 alberi per la ciclopedonale vicino via Sicilia, 15 alberi (stima) per il sottopasso della stazione, 2 alberi per la pensilina davanti alla stazione, 6 e 4 alberi condominiali in via Rizzo. Totale stimato a ribasso: 172 alberi». In più occasioni i cittadini hanno chiesto di aumentare le nuove piantumazioni, tenendo conto anche dell'età e delle dimensioni della pianta. «In un area di 2 chilometri di diametro sono stati abbattuti più di 170 alberi, la loro sostituzione in maniera adeguata è da venire e se, diciamo se, verrà fatta con criterio, non provocherà effetti se non fra 15-20 anni».

IL BOLLETTINO

Sia per la giornata di oggi che per quella di domani sono previste ancora temperature elevate, con punte di 37 gradi e oltre. Bollino rosso e allerta di livello 3. In questi giorni sono più che mai importanti i consigli diffusi già da giorni per combattere il caldo. Come l'evitare di uscire di casa nella fascia più calda, quella a cavallo di mezzogiorno e fino alle 15, e il bere molti liquidi, soprattutto molta acqua durante la giornata.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA