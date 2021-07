Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

Prende sempre più forma il nuovo Family Hub di Madonna Alta, uno dei progetti pensati nell'ambito del più generale piano per il rilancio di Fontivegge. Ieri sopralluogo dell'assessore al Sociale Edi Cicchi per toccare con mano lo stato dell'arte. Avanzato al punto che c'è anche una tempistica per la fine dei lavori.

Le opere strutturali del Family Hub in corso di realizzazione a ridosso del centro La Piramide di via Diaz, dovrebbero concludersi entro la fine di luglio, mentre entro i mesi estivi verranno completate le rifiniture con l'obiettivo di inaugurare l'immobile intorno al 18-19 settembre in occasione del Festival della Famiglia. Assieme all'assessore Cicchi ieri mattina c'erano il presidente dell'Associazione famiglie numerose Vincenzo Aquino ed i tecnici comunali guidati dal dirigente Franco Marini. Il sopralluogo ha anticipato di qualche ora la firma dell'atto costitutivo dell'Ats, formata da Acli (capofila), associazione famiglie numerose, Movimento per la vita di Perugia, La Dimora Consultorio Familiare, Respect-aps, che avrà il compito di gestire la struttura.

«Nel progetto complessivo voluto dall'amministrazione ha spiegato Cicchi che ha messo a disposizione l'immobile da riqualificare ove attualmente hanno sede il centro anziani (piano terra) e l'ufficio statistica del Comune (primo piano) a fianco del quale è sorta ex novo la struttura che ospiterà il Family Hub, si innestato tre operazioni diverse: in primis il citato Family Hub, spazio di connessione digitale e relazionale per l'associazionismo familiare. Il Family Hub Center sarà un centro servizi dedicato alla famiglia con servizi di prossimità e azioni di quartiere rivolte ai nuclei familiari residenti nella zona Fontivegge e più in generale all'intera cittadinanza».

Il luogo inoltre sarà una sorta di coworking associativo che verrà messo a disposizione di tutte le organizzazioni che a vario titolo si occupano di famiglia per lavorare insieme.

La seconda azione è quella educativa territoriale e prevede attività educative e laboratoriali per bambini e adolescenti, eventi di comunità per bambini e famiglie, laboratori di rigenerazione urbana. Terza ed ultima parte del progetto è l'innovazione sociale che prevede, tra le altre cose, attività di mappatura delle risorse dei territori, un percorso formativo sulla gestione dei beni comuni, la realizzazione di tre laboratori di quartiere, l'identificazione dei portieri di quartiere, la realizzazione di un urban sharin team. L'intervento complessivo rappresenterà un tutt'uno con l'obiettivo di creare un vero e proprio centro di vita del quartiere in cui saranno coinvolte circa 80 associazioni.

