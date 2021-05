21 Maggio 2021

MADONNA ALTA

«È desolante, dopo più di un anno, riscontrare che la parte aperta al pubblico del parco Vittime delle Foibe sia ancora un cantiere di cui non si conosce la fine dei lavori». Il Comitato Ginkgo Biloba di Madonna Alta, che oramai da lungo tempo tiene alta la guardia sulla riqualificazione del principale parco del quartiere, interviene ancora una volta chiedendo un giro di vite al Comune. L'appello scatta perché, scrivono in una nota, ci sono «ancora criticità pericolose che abbiamo fatto notare come comitato all'Amministrazione comunale nell'incontro in presenza del 28 aprile». Su tutte «l'esistenza di cordoli rialzati, ad angoli vivi e taglienti in alcune aree della pista ciclopedonale e pedonale, che fra l'altro sono causa di ricorrenti cadute». C'è anche il nodo della presenza di sassi «disseminati in tutta l'area con il terreno non uniforme dove i bambini, soprattutto vicino l'area giochi, si muovono con difficoltà». Il comitato spiega che il Comune si era impegnato «a risolvere i problemi anche con il livellamento e la semina del prato erboso» ma «ad oggi non abbiamo ancora visto nessun intervento, nonostante un nostro ulteriore sollecito di una settimana fa. Per giunta esistono ancora nella zona di accesso ai giochi dei bambini più grandi e alla fontanella cumuli di terra con transenne posticce». Per tutti questi elementi scatta l'appello affinché i lavori di riqualificazione si chiudano in tempi rapidi.