20 Aprile 2021

IL FOCUS

Panchine rotte, staccionate divelte dai vandali o comunque danneggiate. Ma anche rifiuti gettati a terra e percorsi pedonali che saltano a pezzi, risultando pericolosi. C'è anche un caso di un ponticello pedonale con una transenna che si presenta spostata anziché a sbarrare il transito, motivo per il quale era stata, con ogni probabilità, messa in quel punto. Da una passeggiata fatta nel fine settimana da un lettore, spuntano tante segnalazioni relative a problematiche varie per il tratto di percorso verde lungo il Tevere tra Ponte Pattoli e Villa Pitignano. Una passeggiata nella natura, ma anche fra i problemi.

CAPITOLO RIFIUTI

In vari tratti del percorso spuntano cartacce e bicchieri buttati a terra sotto ai tavolini, con ogni probabilità dopo una merenda consumata da qualche utente del percorso verde lungo il Tevere durante una passeggiata, cestini pieni ma anche e sopratutto piccoli cumuli di rifiuti. Alcuni presenti forse da più tempo, altri apparentemente gettati li da poco. Per lo più si tratta di pezzi di plastica e polistirolo. Tante sono le classiche vaschette che contengono ortaggi da piantare poi sull'orto.

PANCHINE E STACCIONATE

All'appello non mancano vari tratti di staccionata a pezzi. Forse opera di qualche vandalo, ma con ogni probabilità in molti punti rovinate dal tempo che passa e dalla necessità di una manutenzione, presentano anche chiodi sporgenti che possono risultare pericolosi. Ci sono anche panchine che necessitano di una sistemazione e, in qualche caso, di una vera e propria sostituzione perché non più utilizzabili. L'erba che cresce in un caso ha cominciato a coprire una di quelle letteralmente a pezzi, segno che il problema è presente da lungo tempo.

IL NODO PERCORSI

C'è poi il capitolo vialetti e percorsi. In qualche punto del tracciato che costeggia il Tevere ci sono delle parti dove si rende necessario un intervento per la migliore regolazione del deflusso dell'acqua piovana, in altri servono interventi più complessi. Come in un ponte pedonale, dove si nota una evidente deformazione. Molto probabilmente per questo motivo il passaggio era stato interdetto con una transenna, che almeno l'altro giorno appariva spostata, consentendo laccesso al ponticello. È possibile che sia stata spostata da qualche utente per proseguire nel suo percorso, aprendo però un dibattito sulla sicurezza del tratto da parte di chi frequenta l'area. Chiude il capitolo del percorsi danneggiati, una passerella dove il legno comincia a saltare, creando delle vere e proprie buche dove il rischio di inciampare è elevato.

Riccardo Gasperini