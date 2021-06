L'EVENTO

TODI Chi, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività dell'ospedale della Media Valle del Tevere, sperava in annunci importanti è stato deluso. L'occasione sembrava avere tre possibilità: l'attesa chiarezza sul futuro dell'ospedale per bocca della stessa presidente della giunta Donatella Tesi, la cui presenza era stata garantita, la festa per il traguardo del decennale, e i riconoscimenti dovuti al personale medico e paramedico impegnato, in tutto questo lungo periodo pandemico, con abnegazione e coraggio. Non a caso dinanzi all'ingresso dell'ospedale dove era stato montato un tendone, c'era tanta gente e tutte le autorità.

Purtroppo la presidente è stata dirottata su Roma per i festeggiamenti del 2 giugno al Quirinale, quindi è venuto meno l'impegno ufficiale sul futuro del nosocomio che, solo grazie alla chiarezza della dottoressa Teresa Tedesco, direttore medico della struttura, è stato definito in modalità work in progress da lunedì. «Durante le tre ondate pandemiche abbiamo trattato mille pazienti, alcuni arrivati anche da altre strutture ha detto Tedesco con un approccio multidisciplinare e con lavoro di squadra, che ci ha consentito di acquisire notevoli esperienze grazie alle quali oggi siamo pronti a riaprire gradualmente tutte i nostri reparti, mettendoci alle spalle questo momento di emergenza».

Poi l'annuncio tanto atteso: «Il 7 apertura del Pronto Soccorso e riattivazione della chirurgia in sala operatoria, con alcuni letti Covid, mentre la chirurgia ambulatoriale era stata aperta a maggio, il tutto secondo quanto previsto dalla delibera 469 della giunta regionale che definisce le regole sulla riapertura delle strutture che erano state destinate a presidio anti Covid». Alle parole della Tedesco hanno fatto eco quelle della consigliera regionale Eleonora Pace, che nel rappresentare la Tesei, ha promesso che, grazie al nuovo piano sanitario regionale, a Pantalla saranno ripristinati tutti i servizi che c'erano prima della riconversione. «Domani parteciperemo ad un grande appuntamento ha annunciato saremo in commissione dove discuteremo sul metodo della condivisione e della integrazione, ma penserei anche a mettere in rete l'ospedale di Pantalla con quello di Perugia». La parte dedicata alla doppia festa, per il decennale della struttura e per la gratitudine al personale, è stata affidata al sindaco Antonino Ruggiano, padrone di casa che, insieme agli altri sette sindaci della Media Valle del Tevere, con maestro di cerimonie il vice sindaco Adriano Ruspolini, e colonna sonora del complesso bandistico Del Bianco di Pantalla, ha proceduto alla consegna di una targa su cui sono state scritte significative parole riconoscenti.

Luigi Foglietti

