Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:00

Luciana Bassini, 70 anni, responsabile del Servizio ostetrico della Usl Umbria 1 in pensione. Assessore della Giunta comunale uscente con deleghe politiche sociali, pari opportunità, protezione civile, personale. E' sostenuta da M5s, Castello Cambia, Sinistra Civica Progressista, Unione Civica Tiferno, CiviciX Città di Castello. Al primo turno ha ottenuto 4.850 voti, pari al 23,53%. Risultati delle liste: M5s 450 voti (2,35%), Castello Cambia 1.141 voti (5,96%), Sinistra Civica Progressista 734 voti (3,83%), Unione Civica Tiferno 1.737 voti (9,07%), CiviciX Città di Castello 349 voti (1,82%).

(1) Vogliamo costruire un ufficio progetti per la gestione e individuazione dei programmi e progetti per Pnrr e Ricovery fund. Per noi sarà importante operare in sinergia con gli assessorati dei Comuni limitrofi per recuperare un'ottica di vallata nelle infrastrutture, nel turismo, nel commercio e potenziare insieme la medicina territoriale attraverso maggiori risorse professionali nei Distretti territoriali. Non possiamo non favorire il superamento delle disparità e delle discriminazioni sociali in genere, nell'ottica di pari diritti e nel riconoscimento delle differenze.

(2) Vogliamo far diventare il nostro territorio attrattivo per le aziende innovative, a basso impatto ambientale e start up, vogliamo creare il distretto industriale di Green Economy puntando anche verso i giovani e la loro formazione, affinché possano tornare al centro dell'attività politica.

(3) Sul versante della sicurezza puntiamo a percorsi ragionati e integrati con interventi combinati di prevenzione che uniscano riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ad un potenziamento del comando di Polizia Municipale, puntiamo maggiore sinergia con le forze preposte al controllo, aumentando anche gli strumenti della video sorveglianza.

(4) Ciò che per noi è fondamentale per la città dopo anni di gestione politica esclusiva è quello di rompere vecchi schemi che troppo spesso hanno favorito gruppi ristretti, dove sono prevalse logiche di potere e di appartenenza. Un diverso modo di fare politica deve inaugurare metodi chiari e condivisi per rendere trasparenti le scelte, in particolare delle nomine. Siamo convinti che il Palazzo si deve aprire alle forze fresche del civismo e della cittadinanza attiva per un coinvolgimento vero nelle scelte e non quelle di un uomo solo al comando.

Walter Rondoni

