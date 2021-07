Domenica 4 Luglio 2021, 05:01

Si chiuderà oggi la settima edizione del Love Film Festival, che da venerdì ha riportato in città quel pizzico d'atmosfera da red carpet che mancava ormai da tempo. L'omaggio a Carlo Vanzina alla presenza del fratello Enrico ha dominato la giornata di ieri, con la proiezione dei vari capitoli del film Sapore di mare e reunion del cast, insieme a quello serale per i 100 anni dalla nascita a Nino Manfredi. Oggi si parte con il seminario Il Cinema degli anni '70 a cura di Fabio Melelli con la consegna del premio alla carriera a Mirella Panphili, attrice nota per le sue partecipazioni in film polizziotteschi e noir di quel decennio (ore 11.00, Sala della Vaccara). Alle 12.00 ci si sposterà alla Sala dei Notari dove è atteso il ritorno al Festival di Marco Bocci per la presentazione del libro In provincia si sogna sbagliato; altra presentazione anche alle 16.30, con Paolo Rossi che svelerà i retroscena del suo Quanto dura un attimo in compagnia di Federica Cappelletti, prima di ricevere il Grifone d'oro - Premio Speciale alla Solidarietà Renato Curi. Dopo la proiezione del miglior corto di quest'edizione (alle 18.00), verrà proiettato in anteprima il film Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei (alle 21.00). Data la limitata capienza delle due sale, 20 alla Sala della Vaccara e 70 alla Sala dei Notari, tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Love Film Festival. Ultimo giorno anche per visitare la mostra Libere di vivere allestita a Palazzo della Penna. Mi.Bel.