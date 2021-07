Sabato 3 Luglio 2021, 05:01

Con la proiezione di due film alla sala dei Notari di palazzo dei Priori ha preso il via ieri la settima edizione di Love Film Festival, in programma fino alla giornata di domani. Ad aprire l'evento è stata però, sempre ieri mattina alla sala della Vaccara, la conferenza stampa di avvio della rassegna. In sala c'erano il direttore della manifestazione Daniele Corvi, la delegata del sindaco per il cinema Francesca Renda, i componenti della commissione, il professor Miccichè, il professor Palazzo ed il regista Fabio Melelli.

I PRIMI FILM

L'edizione 2021, dedicata al tema dell'amore, è iniziata con la proiezione di due film a partire dalle 18: Third person, di Paul Haggis, con Liam Neeson, Adrien Brody, Olivia Wilde, Mila Kunis, Vinicio Marchioni e Riccardo Scamarcio. Poi è stata la volta di All you ever wished for di Barry Morrow con Darren Criss e Madalina Ghenea.

I PREMI

La conferenza di apertura è stata l'occasione anche per premiare con la consegna dei Grifoni d'oro i due ospiti d'onore, il regista premio Oscar Paul Haggis e l'attrice Madalina Ghenea, madrina della manifestazione.

Nel ricevere il premio per la miglior regia dedicata alla memoria di Donatella Delicati dalle mani della consigliera Renda, Paul Haggis ha detto di amare l'Umbria e Perugia, città che lo ispira sempre molto. Per questo ha espresso il desiderio di poter girare un film proprio nel Capoluogo umbro. A premiare Madalina Ghenea con il riconoscimento dedicato alla memoria di Maria Angela Palazzo, quale miglior interprete è stato invece il professor Palazzo. L'attrice si è detta onorata di essere presente al festival e di poter rivestire il ruolo di madrina. Ghenea ha sottolineato l'emozione di poter finalmente presentare un film in presenza dopo tanti mesi di restrizioni e di isolamento.

UN CONVEGNO

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili nel sito perugialovefilmfestival.com. Oggi apre gli appuntamenti il convegno (dalle 11 alle 13) Giovani e territorio: valori per un futuro inclusivo raccontato nel cinema. Intervengono l'onorevole Adriana Galgano (presidente Blu), Francesca Vittoria Renda, Maria Rosi (Umbria Film Commission), Claudia Segre (presidente Global Thinking Foundation), la professoressa Elena Stanghellini (UniPg). Evento alla sala della Vaccara.