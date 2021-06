L'EVENTO

«Un'edizione della rinascita, seppur con le limitazioni del Covid, ma che vuole tornare in presenza e portare il grande cinema internazionale a Perugia». Si alza il sipario sulla settima edizione di Love Film Festival, rassegna che si terrà dal 2 al 4 luglio. Ieri la presentazione a palazzo dei Priori con, fra gli altri, il direttore Daniele Corvi e l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano. Madrina del Festival sarà Madalina Ghenea che «rappresenta la bellezza nel mondo e per questo ci siamo orientati verso la scelta di film internazionali come quello di Barry Morrow e di Paul Haggis», ha detto Corvi. «La tematica è quella dei giovani, per questo ci sarà una contrapposizione tra giovani del passato e di oggi con la reunion di Sapore di mare da un lato e l'anteprima di Mi chiedo quando ti mancherò di Francesco Fei dall'altro. Spazio però anche alla nuova letteratura e al sociale con la mostra Libere di vivere della Global Thinking Foundation». Sono solo alcuni dei momenti previsti nel ricco programma, che prevede anche la presenza di ospiti importanti: il regista Paul Haggis, Marco Bocci, Paolo Genovese, la produttrice Hala Matar e altri illustri personaggi del cinema e della televisione.

Per l'assessore comunale alla Cultura «è un piacere ritrovare il festival, giunto alla sua settima edizione, in presenza dopo il successo degli appuntamenti svoltisi online a causa delle restrizioni legate al contenimento del Covid-19. Si prospettano tre giorni di grande cinema grazie alla presenza di artisti di spessore ed al proficuo lavoro svolto dagli organizzatori ed al supporto dei partners, tra cui annoveriamo la Fondazione Cassa di Risparmio, la società Munus, Mamo Donnari e tanti altri».

Varasano ha anche voluto ricordare che, domenica 4 luglio alla sala dei Notari, il Festival celebrerà la figura di Paolo Rossi, scomparso recentemente, con la presentazione del libro Quanto dura un attimo. Prevista anche la consegna del Grifone d'oro. Alla presentazione c'era anche la consigliera delegata al cinema del Comune Francesca Vittoria Renda: «Love Film Festival è un'espressione dell'amore verso Perugia e di come la città possa essere valorizzata attraverso il cinema. Con il Love Film Festival e soprattutto con l'Umbria Film Commission si può prospettare una vera rinascita culturale, economica e turistica della città». L'evento è patrocinata da Regione, Comune, ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e mantiene la partnership con la Global Thinking Foundation.



Giovedì 17 Giugno 2021, 05:02