SANITA'

UMBERTIDE Integrare l'equipe medica per rispondere con maggiore efficienza ai bisogni dei pazienti oncologici. L'Aucc di Umbertide apre le porte a nuovi infermieri, regolarmente retribuiti, da inserire nello staff che garantisce assistenza domiciliare gratuita. «Aspettiamo le candidature per rispondere con efficacia ai bisogni del nostro territorio», l'appello del presidente Massimo Billi. Gli interessati dovranno inviare curriculum e lettera motivazionale all'indirizzo segreteria@aucc.org ed a comitatoumbertide@aucc.org avendo cura di scrivere nell'oggetto Candidatura infermiere Umbertide. L'assistenza consiste in un percorso all'interno del domicilio della persona, valorizzando le risorse, le individualità, le capacità dell'assistito e di chi gli sta vicino. E' un progetto personalizzato di cura che privilegia il mantenimento delle relazioni e la partecipazione alle attività sociali della comunità di riferimento. L'equipe dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro è composta da medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, psichiatri, volontari. Opera in stretta collaborazione con l'assistito e la sua famiglia, con il medico di medicina generale e le Asl di appartenenza. Pianifica le azioni necessarie a stabilizzare il quadro clinico, a ridurre e contenere il declino funzionale, a migliorare la qualità della vita del malato e dei congiunti.

Intanto, a Città di Castello, è giunto a conclusione Medici davvero, promosso dalla locale Associazione Mogli Medici Italiani in collaborazione con la Società Farmacie Tifernati, il patrocinio di Comune e Ordine dei medici della provincia di Perugia. E' un'iniziativa nata nel ricordo della dottoressa Silvia Nanni, prematuramente scomparsa, lasciando una traccia indelebile per le sue dote umane e professionali. Al loggiato di palazzo Vitelli a Sant'Egidio premiato il merito di tre giovanissime laureate, residenti in Altotevere: Federica Crociani, Valentina Boldrini, Marta Cherubini Scarafoni. «E' stata una cerimonia particolarmente sentita e partecipata nei limiti consentiti dalle normative anti Covid 19 che ci ha consentito di ricordare doverosamente ancora una volta la straordinaria figura di Silvia», spiega Benedetta Bellini, presidente Ammi Città di Castello. «Con orgoglio ed ammirazione, attraverso giovani laureati, la memoria rimarrà per sempre».

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA