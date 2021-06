2 Giugno 2021

LOTTA ALLO SPACCIO

Un altro colpo allo spaccio di droga in città. Uno spaccio che sta cercando sempre di più di periferizzarsi rispetto alle aree centrali per sfuggire ai controlli da parte delle forze dell'ordine.

A finire nelle maglei della polizia un giovane albanese che aveva messo in atto il trucco del turista, e cioè la presenza in Italia per brevi periodi per, evidentemente, massimizzare lo spaccio e poi tornare nel proprio paese.

LA CATTURA

Agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, diretti da Monica Corneli, durante un controllo di una autovettura in zona Balanzano, condotta da un uomo identificato poi come albanese di 22 anni, in Italia senza fissa dimora e senza alcuna attività lavorativa, hanno trovato sostanze stupefacenti.

Il giovane, sin da subito dava segni di insofferenza e nervosismo e gli agenti hanno notato uno strano movimento repentino del giovane con le mani.

Visto ciò gli agenti durante l'approfondimento del controllo sono riusciti a trovare, ben nascoste all'interno di una «tasca» interna ricavata all'interno dei propri slip, 7 confezioni termosaldate di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso totale di oltre 4 grammi e circa 65 euro di denaro, considerato frutto dell'attività di spaccio. Da ulteriori accertamenti è risultato che il giovane soggiornava in Italia per brevi periodi per poi lasciare il paese e che durante questi periodi soggiornava presso affittacamere propri connazionali.

L'estensione del controllo alla stanza ha permesso di reperire materiale di confezionamento della sostanza e una ulteriore somma pari a circa 430 euro. La sostanza, il materiale utilizzato per il confezionamento e le somme di denaro sono stati sequestrati, mentre il 22enne è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Al 22enne è stato inoltre notificato il decreto di espulsione ed è stato anche accompagnato all'aeroporto di Roma Fiumicino per il rimpatrio in Albania.

