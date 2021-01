© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SFREGIONon c'è pace per la storica fonte Lomellina di via Marzia, oggetto di un recente restauro completo grazie all'Art Bonus. Proprio grazie all'intervento salva decoro, era stata aggiunta anche una targa con la descrizione del bene e dell'intervento di valorizzazione. C'è chi, senza rispetto, quella targa l'ha danneggiata. Probabilmente un pugno, o forse un calcio. Fatto sta che il pannello è ricurvo e la struttura di ferro che lo sorregge è piegata verso il muro retrostante. E meglio non va con la vasca.Negli anni lì è stato gettato di tutto. Pochi giorno fa era colma di mozziconi di sigaretta. Scambiata per un posacenere a disposizione di chi passa. Qualche volta ci sono state gettate cartacce, altre volte lattine e bottigliette. L'anno scorso c'erano anche degli assorbenti. Uno schiaffo al decoro e all'intervento (finanziato con l'Art Bonus dalla famiglia Modena e ultimato a ottobre 2018) che è stato effettuato per restituire la giusta immagine a quel bene storico. Nonostante i pali dissuasori collocali frontalmente, continua anche la piaga della sosta selvaggia. I posti a disposizione spesso non bastano in via Marzia e lì davanti finiscono sempre delle automobili, che oltretutto rendono difficoltoso il passaggio per chi transita.Quello della fonte Lomellina non è l'unico problema per i beni storici di quel tratto. Non se la passa meglio anche la Rocca Paolina, con le erbacce che crescono sulla parete esterna. Lo stesso succede sul muraglione laterale di via Marzia, dove fra un mattone e l'altro è nato di tutto e servirebbe un intervento di pulizia. Migliore invece la situazione sulle scalette di porta Marzia, spesso finite al centro della polemica per la mancanza di manutenzione, ma negli ultimi tempi sempre tenute pulite.