Non può bastare. «Intendiamoci: ogni misura presa per bloccare l'attività di quei locali palesemente fuorilegge è sicuramente molto importante, ma per certi personaggi serve direttamente il ritiro della licenza». A Fontivegge, all'indomani della notizia della chiusura di un altro locale per cinque giorni a seguito delle gravi irregolarità riscontrate dalla polizia il sentimento è contrastante: soddisfazione da un lato ma, dall'altro, anche consapevolezza che certe misure possono difficilmente avere u effetto deterrente su certi gestori e certe realtà.

«Se ne fregano - continua con amarezza il residente - vedrete che tra cinque giorni ricomincerà tutto come prima». Stessi sentimenti si respirano anche sui social, specie nel dibattito tra utenti della pagina Progetto Fontivegge.

Per questo motivo, in molti sono convinti del fatto che la soluzione per certe situazioni debba necessariamente passare per il ritiro della licenza.

«Sono anni che certe cose si ripetono e vengono segnalate - racconta un altra persona che lavora nella zona - e magari il prossimo provvedimento verrà preso tra qualche mese ma nel frattempo questi continuano a fare come se nulla fosse. Ora non è più soltanto un problema legato all'ordine pubblico se ci sono risse o al diritto al riposo costantemente violato dalle urla e dalla musica troppo alta, ora si tratta anche di una questione sanitaria. Perché cinquanta persone dentro un locale a ballare, come scoperto l'altro giorno dalla polizia, rappresentano un problema sanitario. E purtroppo però certi gestori di certi locali questo tipo di questioni non lo capiscono. Il tempo di riaprire e vedrete che anche in questo ultimo caso succederà la stessa cosa: tutto cioè tornerà come prima, con feste che in questo momento non si possono fare e persone che se ne fregano del vivere comune».