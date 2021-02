LO STUDIO

TODI In Umbria l'agricoltura non è più quella di una volta, ha avuto una mutazione sostanziale guardando alle tecnologie più avanzate e all'innovazione, è smart e usa le app. Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Giovani Agricoltori appena presentati da Nomisma e Edagricole nel corso di un webinar nazionale svoltosi alla Cittadella Agraria. L'indagine ha coinvolto circa 500 aziende.

Ne viene fuori una generazione di imprenditori umbri sotto i 40 anni che utilizza in quasi il 50% dei casi una o più soluzioni di agricoltura digitale per migliorare la sostenibilità, la gestione aziendale e per valorizzare la qualità delle produzioni.

È il risultato di un ringiovanimento al quale non sono estranee le risorse destinate a favorire il ricambio generazionale e i cosiddetti primi insediamenti e che costituiscono un viatico per realizzare nel cuore verde d'Italia l'obiettivo di un'agricoltura più smart e green in linea con gli obiettivi tracciati dall'Unione europea con il Green New Deal, le strategie Biodiversity 2030 e From Farm to Fork e con il Next Generation Eu. «Dall'indagine - sottolinea l'esperto Lorenzo Tosi, moderatore del seminario al quale hanno partecipato Francesca Cionco, addetta per l'agricoltura presso il Parlamento europeo, e Gilberto Santucci, giornalista di Terra e Vita - è emerso come siano le nuove leve a diffondere il paradigma dell'agricoltura 4.0. E allo stesso tempo è la digital farming a innescare il necessario ricambio generazionale del comparto primario».

«E' infatti emerso che il 60% degli imprenditori agricoli umbri è pronta a usare le tecnologie di evoluzione assistita (Tea) che prevedono il ricorso alla genetica».

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA