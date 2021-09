Domenica 19 Settembre 2021, 05:02

LO SPRINT

TODI Dopo il successo delle due serate evento che hanno riempito la platea creata in Piazza del Popolo, quella di Christian De Sica che, pungolato dalle domande di Pino Strabioli ha ripercorso la sua carriera con simpaticissime incursioni nel privato e ha dato sfoggio delle sua classe da crooner, e quella di ieri sera presentata da Tiberio Timperi e Carolina Rey, con ospiti del calibro di Enrico Brignano e Michele Zarrillo, oggi è il terzo, ed ultimo giorno, della prima edizione di Umbria Cinema Festival.

La kermesse è realizzata da Umbria Film Commission, la nuova fondazione istituita nel marzo 2021, e presieduta dal regista Paolo Genovese, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium. «Siamo la Film Commission più giovane e per questo abbiamo voglia, grinta e strumenti da mettere in campo per recuperare il tempo perso e per competere con le più grandi», ha dichiarato Paolo Genovese, soddisfatto per come sono andate le cose a Todi in queste tre giorni, ed ha aggiunto che, insieme ai colleghi della commission Daniele Corvi, Nicola Innocenti, Maria Rosi, Lidia Vizzino, sta già pensando alla seconda edizione del Festival, quella del prossimo anno.

Naturalmente ancora cinema con gli ultimi tre film in concorso, ma con un appuntamento significativo alle 11,30 nella Sala del Consiglio del Palazzo del Capitano con l'incontro informativo guidato dalla ginecologa Silvia Caproni a cura della Onlus Un'idea per la vita, un'iniziativa a sostegno delle donne oncologiche e dei loro familiari. Alle 18 la Sala del Consiglio ospiterà la presentazione del libro Sempre tornare di Daniele Mencarelli edito da Mondadori. Il libro racconta il viaggio di un adolescente dei primi anni '90 che dalla Riviera Romagnola va a Roma alla scoperta di se stesso. Dialogherà con l'autore la giornalista Laura Larcan. Poi gli appuntamenti conclusivi ancora in Piazza del Popolo all'insegna della comicità e della grande musica per il cinema. Il primo, alle 19,30, vedrà sul palco Dario Cassini con il suo Spettacolo senza glutine, a seguire l'Umbria Ensemble eseguirà alcune delle più celebri colonne sonore realizzate dai grandi maestri italiani come Nino Rota, Nicola Piovani e Ennio Morricone.

Luigi Foglietti

