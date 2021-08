Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

LO SCONTRO

Neanche la pausa estiva ferma lo scontro dentro Perugia Civica tra il capogruppo, Massimo Pici e il presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi. Dopo l'uscita nei giorni scorsi di una nota del Coordinamento comunale di Perugia Civica e di Blu(il raggruppamento di Adriana Galgano)che mettevano in evidenza le criticità del servizio di raccolta dei rifiuti, arriva la durissima replica di Pici. Che non nomina mai Arcudi (non c'è la sua firma nella nota), ma lascia intendere.

«È proprio vero, il troppo caldo fa male», dice in una nota il capogruppo di Perugia Civica. «Ogni tanto-scrive ancora Pici- mi ritrovo a leggere dei comunicati stampa firmati a nome di un fantomatico coordinamento di Perugia Civica. Questa volta sul tema dei rifiuti, in particolare un gratuito attacco a Gesenu che puzza molto di più del rifiuto lasciato in giro». Pici torna alla carica anche per spiegare come «Perugia Civica è rappresentata in consiglio comunale dallo scrivente che non ha mai sottoscritto, autorizzato e tanto meno è stato mai consultato per condividere comunicati di questo genere».

Secondo Pici «se si evidenzia un problema, si affronta nei luoghi opportuni. Esiste il consiglio comunale. Se invece si preferisce la strada del comunicato stampa è evidente che c'è la chiara volontà di fare uno sgambetto alla maggioranza, la voglia di esternare critiche strumentali per chissà quali obiettivi. Io preferisco la strada della correttezza istituzionale e il dialogo con tutti coloro che insieme a me hanno condiviso un percorso regolare che ha portato la lista di Perugia Civica in Comune».