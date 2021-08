Sabato 28 Agosto 2021, 05:02

COMMERCIO

Per lo Sbaracco un avvio bagnato ma per i commercianti non una occasione persa. A partire dai molti turisti lungo le vie del centro che, presi di sorpresa dal meteo e dagli improvvisi 19 gradi, ne hanno approfittato per acquistare le nuove collezioni invernali e il kit di sopravvivenza del visitatore perfetto. «Con la famiglia staremo a Perugia fino a domani spiega una famiglia da Alessandria -, non vogliamo rinunciare a visitare la città, cosi abbiamo fatto uno shopping più autunnale da testare subito: felpe, giacchine impermeabile e ombrelli e siamo pronti per passeggiare sena paura».

I SUPER SALDI

Si va verso la conclusione dello Sbaracco, l'iniziativa realizzata dal Consorzio Perugia in centro che mette insieme Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Di fatto lo Sbaracco è pensato anche come attrattore per riportare i perugini nel centro storico che, con la scusa dello shopping, poi si intrattengono per un pranzo o una cena. Certo, meteo permettendo. Un'occasione sia per i clienti a caccia do offerte che per i commercianti per fare cassa e spazio alle nuove collezioni.

METEO

«La manifestazione tiene nonostante la pioggia dicono dal Consorzio Perugia in Centro che ci aspettavamo. Ma lo Sbaracco va avanti anche oggi e, ovviamente, in caso del maltempo gli sconti si trovano all'interno dei negozi insieme alle nuove collezioni». Purtroppo c'è sempre l'incognita meteo con cui fare i conti. Così nel pomeriggio, quando la pioggia ha iniziato a cadere, piano piano le bancarelle esterne si sono svuotate costringendo i commercianti che hanno aderito alla festa dei super saldi di fine stagione a continuare le promozioni all'interno dei negozi. Non certo colpa di qualcuno e ora si spera nel meteo di oggi e seguire un trend positivo che ha caratterizzato tutto agosto per la massiccia presenza di turisti lungo corso Vannucci e non solo.

LO SHOPPING

«La mattinata non era iniziata male spiegano le addette a due negozi dirimpettai in via dei Priori -, ma la pioggia ha fermato tutto. Subito dopo il primo pomeriggio il centro, che fino ad ora era molto movimentato da residenti e turisti, si è svuotato». Non è la prima volta, purtroppo, che durante la due giorni della festa del piccolo commercio piove. Se il venerdì mattina, giorno di inaugurazione dello Sbaracco, passeggiare con un tiepido sole alla ricerca di affari era piacevole, nel pomeriggio il lavoro è andato ad intermittenza. Ma comunque si è lavorato perché c'era comunque un piacevole via vai

LA MAPPA

Dall'abbigliamento alla bigiotteria, pelletteria, scarpe, casalinghi dove si può arrivare fino al 50% di sconto e, forse, anche oltre. La mappa delle occasioni si snoda per tutta l'acropoli, toccando anche il Borgo Bello. Le attività che aderiscono all'evento sono ben riconoscibili da un volantino e, per chi ha gli spazi, per la presenza di bancarelle allestite all'esterno. Si continua oggi fino a sera, quindi, con i super saldi a cui hanno aderito una sessantina di attività. A essere coinvolto nello sbaracco tuttavia sono anche i commercianti delle vie intorno al corso, si va da corso Cavour fino a via Oberdan, via Mazzini, via Marconi e viale Indipendenza.

Cristiana Mapelli