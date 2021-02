© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINELa lite per una donna finisce nel sangue. C'è un ferito, c'è un indagato e un'inchiesta dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni che giovedì sera a Elce sono stati chiamati dopo il duello rusticano in mezzo alla strada.Un duello tra due italiani, il feriti ha 38 anni, il feritore 47, in mezzo alla strada tra via Annibale Vecchi e via Innamorati.L'uomo rimasto ferito ha subito un pesante fendente a una mano tanto che la prognosi supera i 40 giorni e per lui è necessario un intervento chirurgico a una mano per ricostruire quello che un coltello(o il vetro di una bottiglia) ha sfregiato. È ricoverato al reparto di Ortopedia del Santa Maria della Misericordia dove i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, guidati dal comandante Mirko Fringuello, lo hanno già ascoltato.I termini della vicenda sono abbastanza chiari anche se da un punto investigativo, è logico che il cerchio va chiuso in maniera ancora più chiara. L'uomo che ha scagliato il fendete sarebbe stato già individuato ed è indagato, al momento, con l'accusa di lesioni.La vicenda, da quello che trapela, ruota tutto intorno a una lite per una donna che potrebbe essere stata anche testimone di quello che è successo. Certo è che un testimone ha chiamato i soccorsi e sul visto sono arrivati i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni che l'altra sera operavano con gli equipaggi dell'Arma in quel quadrante della città.Proprio dai testimoni i carabinieri avrebbero inquadrato la vicenda. Soprattutto il motivo che ha portato alla lite in strada tra i due italiani e che ha fatto scattare la violenza con tanto di ferimento. I carabinieri fino ieri sera non avrebbero ancora trovata l'arma con cui il trentottenne è stato ferito in modo grave a una mano.I testimoni sarebbero stati attirati dalle grida dei due che stavano litigando. Se ci si stato un appuntamento per chiarire o se un normale incontro sia degenerato nella lite nel ferimento è uno degli elementi che stanno vagliando i carabinieri anche per capire se l'oggetto con cui uno dei due è stato ferito è stato portato all'incontro da uno dei due rivali. Un particolare tutt'altro che irrilevante rispetto all'impianto accusatorio.Sia come sia, visto che il fatto è avvenuto in orario da coprifuoco (erano da poco passate le 22) i due sono stati multati per le norme anti Covid.Luca Benedetti