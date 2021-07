Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

IL CASO

È ricoverato in prognosi riservata il giovane che nella notte tra domenica e lunedì è stato accoltellato a Fontivegge. Dove si è registrato un nuovo episodio di violenza in poco tempo, dopo le risse e botte delle scorse settimane e soprattutto a poche ore dall'accoltellamento in via della Viola. Questa ultima follia, a quanto si apprende, è avvenuta poco dopo la partita in cui l'Italia ha trionfato agli Europei: mentre mezza città era impegnata a festeggiare un ragazzo di 26 anni ha rischiato di morire alla fermata degli autobus sotto piazza del Bacio. Il giovane, di origini irachene, è stato colpito con una coltellata al collo e morso in varie parti del collo. Al momento sono sconosciute sia le motivazioni alla base dell'esplosione di violenza, che le generalità dell'aggressore, scappato prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto, infatti, sono immediatamente intervenuti sia i sanitari del 118, impegnati nel salvare la vita al 26enne, che i carabinieri, che si sono messi al volo a indagare sull'identità dell'accoltellatore. Purtroppo però ancora non è stato possibile parlare della vittima, inizialmente ricoverata in Rianimazione, e proprio quell'angolo di Fontivegge non sarebbe coperto dalle telecamere, per cui non ci sono occhi elettronici che hanno ripreso il momento dell'aggressione. Quello dell'ennesimo coltello tirato fuori all'improvviso, qualsiasi sia il motivo, per avere ragione in una discussione. Un episodio che per i residenti di Fontivegge resta inquietante, con il pensiero che torna all'accoltellamento dell'amministratore di condominio colpito con tre coltellate al petto, all'addome e al braccio lo scorso maggio tra via XX Settembre e via della Viola. Che ha rischiato di morire solo per aver difeso la sua ragazza dalle offese di un ragazzino forse neanche maggiorenne che è ancora oggi senza nome e senza volto.

VIA DELLA VIOLA

Mentre il 26enne, ricoverato al Santa Maria della misericordia, è stato trasferito già nella giornata di ieri da Rianimazione al reparto di Chirurgia vascolare, vanno avanti anche le indagini della polizia per arrivare a identificare il giovane che due notti fa ha accoltellato un ragazzo all'interno di un bar in via della Viola, ferendo anche il proprietario intervenuto a fermare la follia. La vittima, di origini romene, era nel locale insieme alla fidanzata e la lite con il suo aggressore sarebbe stata scatenata da un problema di fila alla cassa. Insomma, per futili motivi, come si dice in gergo, ma se hai un coltello in tasca il trasformare la discussione in tragedia è roba di millimetri. Proprio come sabato sera, quando per rispondere alla violenza è finito tra le mani dei medici anche chi ha provato ad allontanare il violento per difendere pure la propria attività. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Gianluca Boiano, sono al lavoro per risalire al balordo armato in fuga e stanno incrociando eventuali filmati delle telecamere con le testimonianze delle persone presenti e ovviamente delle due vittime per assicurarlo alla giustizia.

Egle Priolo