LA POLITICA

Nello stagno della politica cittadina che si è strappata i capelli per l'autogol social dell'assessora Clara Pastorelli(Fdi), si muove con decisione Progetto Perugia, la lista che ha la fetta più grossa di giunta e che ha per prima portato il nome di Romizi sulla scheda elettorale.

L'altra sera riunione on line. C'erano, tra i 50, gli assessori Giottoli, Varasano, Cicchi e Numerini, i consiglieri comunali, Filippo Calabrese presidente di Umbra Acque e l'ex assessore Francesco Calabrese, Pietro Laffranco, Giuseppe Cenci, Marco Angelini, aveva annunciato la presenza anche Carlo Castori.

«Questa crisi economica si accompagna ad una forte crisi della politica e ad un'incertezza che rischia di creare un immobilismo che certamente non favorirà la ripartenza economica e sociale- ha affermato la consigliera comunale Cristiana Casaioli, incaricata dalla assemblea del ruolo di coordinatrice politica di Progetto Perugia - Quello che emerge chiaramente è soprattutto l'esigenza della gente di essere ascoltata, di conoscere e di partecipare alle scelte che la riguardano, che possa riaccendere la speranza e la fiducia e che sia espressione della società civile. Per questo noi vogliamo adoperarci per rafforzare il nostro ruolo sul territorio, cercando di dialogare con cittadini, associazioni, e tutte quelle realtà che condividano i nostri valori e proporre così la nostra visione della città». Prossimo appuntamento martedì 26.

