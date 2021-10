Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

VITA DI CLUB

È stato varato il progetto del Lions Club Perugia Host per un'Oasi naturalistica. Da pochi giorni infatti, a Ponte San Giovanni, in via della Scuola, è stata messa la prima pietra di un'Oasi dei Profumi e del Respiro Urban Bee Park.

S i tratta di un progetto di parco pubblico inserito all'interno del Parco Giuseppe Pascoletti, ideato e progettato emblematicamente a forma dell'organo polmonare, ed é costituito da 304 piante aromatiche e officinali di sette specie diverse e tre arnie, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della respirazione, aromatizzare l'aria e per far avvicinare bambini, ragazzi e adulti al fantastico mondo delle api. L'iniziativa è stata ideata e progettata dal Lions Club Perugia Host, presieduto quest'anno dal professor Aldo Ranfa, ed é stata adottata dalla Consulta dei Rioni e delle Associazioni della grande e popolosa borgata. L'idea animatrice e propulsiva il service sull'Ambiente varato dal Lions Club Perugia Host e supportato dai giovani del Leo Club Perugia. Ha concesso il suo patrocinio il Comune di Perugia che l'ha poi inserito nel più ampio progetto Pinqua (Piano innovativo nazionale per la qualità dell'abitare). Partner l'Afas cartellonistica, la Scuola di apicoltura per le Scuole Volando con le Api-bees di Virgilio Ancellotti, Giuseppe Nardelli che ha inteso sponsorizzare l'iniziativa in memoria del padre professor Giuseppe Maria Nardelli, studioso di etnobotanica dell'alta Umbria e di storia della farmacia per la perpetuazione della sua memoria e dei suoi studi. «L'idea progettuale ha spiegato Aldo Ranfa - nasce nel 2017 e la tenacia e perseveranza, di ben cinque presidenti Lions come Sandro Gerli, Ketty Savino, Ermes Farinazzo, Basso Parente che causa covid ha presieduto per due anni e attualmente il sottoscritto, ha consentito al Perugia Host di giungere al posizionamento del primo picchetto». E Ranfa spiega: «È l'inizio di un magnifica avventura che permetterà di donare alla cittadinanza un'area verde, salubre ed ecologica basata su un'idea fondamentale: la natura ha messo a disposizione una serie di erbe e piante che sono nutrimento per il sistema respiratorio. I polmoni fanno respirare 20mila volte al giorno. Dovrebbero permette all'ossigeno di entrare nel nostro corpo. Purtroppo però in un'area a forte impatto antropico, con eccessive immissioni dovute al traffico veicolare e al riscaldamento pubblico e privato, soprattutto in una non felice posizione geografica e microambientale, la stagnazione dei residui inquinanti in atmosfera diventa un vero pericolo per la nostra salute. Il Lions Club Perugia Host, secondo i principi del Lionismo, intende porsi al servizio della comunità e si adopera per rispondere ai bisogni della collettività. È consapevole che la propria mission impone tra l'altro grande attenzione all'ambiente per le ricadute sul benessere del proprio territorio e, più in generale, del mondo intero. Per questo, ha lavorato a lungo con la volontà di superare le mille difficoltà legate ai più disparati ambiti e non solo burocratici».

Luigi Foglietti