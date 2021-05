8 Maggio 2021

Fabiana Buiese, oggi past president del Club Concordia, lo scorso anno nei panni di presidente, secondo i soci, ha avuto il merito di aggiungere freschezza e fiducia nel sodalizio, ma non solo, perché ha raggiunto obiettivi di volontariato attivo e di partecipazione economica in molti progetti.

Tutto ciò le è stato riconosciuto ufficialmente con l'attribuzione del Melvin Jones, la massima onorificenza del sodalizio internazionale. E a dare maggior peso alla consegna è stato il governatore in carica Quintino Mezzoprete, del distretto Lions 108 L che associa i lion di Lazio, Umbria, Sardegna. Mezzoprete simbolicamente ha proceduto in forma virtuale, via web, durante il meeting della tradizionale visita che il governatore fa ai club, solo che anche quest'anno è stata in webinar.

Il governatore ha ricordato anche l'impegno profuso dalla Buiese nell'organizzazione della Convention Internazionale tenutasi a Milano nel 2019. Forte la motivazione: «Fulcro perenne del Club, si presta e si è sempre prestata a trovare soluzioni ed ad adoperarsi in prima persona affinché gli obiettivi del Club fossero raggiunti».

Oggi il Club è guidato da un consiglio composto dal presidente Mauro Fagioli che è affiancato ancora da Buiese, segretaria, dal cerimoniere Piergiorgio di Clemente, dal tesoriere: Roberto Mencarelli e dal vice presidente Moreno Catalpi. Il programma 2020-2021, ancora condizionato dalla pandemia che non consente attività in presenza, necessariamente prevede la chiusura delle attività forzatamente interrotte lo scorso anno causa Covid, attività che continueranno nel sociale, secondo le indicazioni del distretto che ha varato il service fame-aggiungi un posto a tavola che si è evoluto in una luce di speranza.

Formula utilizzata quella del 6x6 che ha visto lo scorso anno in agosto le donazioni a 6 famiglie per 300 euro ciascuna, a dicembre ancora donazioni a famiglie segnalate dalla Caritas di Ponte San Giovanni, per gli stessi importi. L'operazione si è così conclusa con l'impegno del Concordia che ha praticamente portato a 12 le famiglie destinatarie dei suoi supporti partendo dalle sei beneficate nel 2019. Il tramite per individuare le famiglie è stato l'emporio Siloe di Ponte San Giovanni diretto dal diacono Paolo Sorbelli di Elda e dei collaboratori e collaboratrici della Caritas Parrocchiale. Ma l'etica lionistica continua ad attrarre tanto che, madrina sempre Fabiana Buiese che è alla settima presentazione, pronubo il presidente Fagioli, è stata ammessa al club la nuova socia, Swetlana Bohdan, dirigente regionale di un patronato.

Luigi Foglietti

