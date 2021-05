27 Maggio 2021

IL CASO

Ieri mattina, all'Ufficio scolastico di via Manuali, c'è stato il secondo incontro dei rappresentanti dei genitori in Consiglio d'Istituto del Liceo Mariotti con la dirigente dell'Usr. Esito? «Anche in questo caso la dottoressa Iunti si è dimostrata molto disponibile e attenta alla situazione della scuola» scrivono Lorenzo Pulcini, Patrizia Rossi e Stefania Zucchini nel report inviato agli 80 rappresentanti dei genitori nelle varie classi. Una frase che non svela i particolari del colloquio che evidentemente ha avuto contorni dI assoluta riservatezza.

Certo è che a cominciare dal ripristino delle ore in presenza di strumento, da quando la Iunti ha iniziato il contatto con la dirigente Giuseppina Boccuto, un po' di cambiamenti ci sono stati. Diverse delle richieste contenute nell'esposto del 29 aprile, quello con 300 firme mandato all'USr, sono state infatti in qualche modo accolte dalla preside. Non ultima quella della criticità della rete internet wifi interna per migliorare la quale è stata fatta una delibera il 12 maggio e aggiudicato l'incarico dei lavori per oltre 6.600 euro lo scorso 25 maggio. E con queste migliorie la Boccuto ha convocato un incontro in via telematica per una riflessione sugli avvenimenti.

Tornando al report dei tre membri del Consiglio d'Istituto, i genitori hanno invece abbondato di particolari nella ricostruzione del caso Mariotti. Ed è emerso un altro aspetto significativo che riguarda il corpo insegnante al quale ribadiscono apprezzamento per «il grande lavoro dei docenti e in nessun caso si è messo in discussione il valore dell'istituto».

La novità rivelata non è irrilevante: «Il 12 maggio in qualità di rappresentanti dei genitori in consiglio di Istituto scrivono - siamo figurati tra i destinatari di un esposto inviato all'Usr da parte di un gruppo di docenti della scuola. L'esposto, non firmato, contiene le denunce assai circostanziate di molte e gravi irregolarità. Ritenendo nostro dovere morale condividere con i genitori quanto a noi indirizzato in qualità di Rappresentanti vedi allegato». E l'allegato è un esposto di sette pagine, ben 321 righe con 15mila caratteri e oltre 2.200 parole con le quali un gruppo di docenti denuncia le problematiche gestionali del liceo da loro documentate.

Mancano le firme e lo spiegano: «al fine di evitare possibili ripercussioni sulle situazioni individuali, ma soprattutto per limitare un inasprimento dei rapporti interni, che inevitabilmente recherebbe danno anche ai nostri alunni considerando anche che i fatti esposti sono tutti facilmente verificabili».

Remo Gasperini

