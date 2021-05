21 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







LICEO ALESSI

Studenti in campo per affrontare temi legati al sociale e chiedere che la propria città sia più inclusiva. Protagonisti i ragazzi della 4^P del Liceo Scientifico Alessi, che si sono mossi nell'ambito della partecipazione al progetto nazionale Il razzismo non è un'opinione. Partner del progetto la testata Giornalisti nell'erba, che ha organizzato incontri con tante scuole, fra cui l'Alessi dove, con il coordinamento della professoressa Annalisa Persichetti, i ragazzi hanno «riflettuto e discusso», incontrando anche alcuni esponenti della comunità politica e civile cittadina. In particolare, con i consiglieri comunali Lucia Maddoli e Fabrizio Croce, si sono confrontati sugli spazi riservati alla socialità. «Hanno chiesto una città più inclusiva, parchi più sicuri, collegamenti più agevoli con la periferia, servizi di quartiere per favorire l'inclusione degli immigrati e politiche per l'infanzia. I consiglieri hanno apprezzato molto questa iniziativa e hanno preso nota promettendo un incontro più allargato nel prossimo futuro. Il messaggio che questi studenti vogliono comunicare è che bisogna lavorare tutti insieme per costruire una società più inclusiva e ricca culturalmente». Coinvolti anche Angelo Biondo (Siulp), Claudio Sebastiani (responsabile Ansa Umbria), Emanuele Florindi (Margot project). «Il racconto delle loro esperienze lavorative ha permesso agli studenti di entrare in contatto con chi si occupa quotidianamente e attivamente di discriminazione e criminalità».