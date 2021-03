22 Marzo 2021

Storia di qualche tempo fa. La donna, perugina, dopo circa un anno di lavoro viene licenziata dal proprietario del bar. I tempi, come detto, sono difficili e il taglio dello stipendio diventa purtroppo necessario.

Non è facile pensare di trovarsi senza soldi alla fine del mese, ma la barista fa conto su un piccolo tesoretto: circa quattromila euro, per lo più frutto di ore in più di lavoro che finché era dipendente non ha richiesto ma che adesso presenta in conto all'ormai ex datore di lavoro. Una richiesta che diventa l'origine di una storia giudiziaria che tra qualche giorno potrebbe trovare una soluzione.

Già, perché a seguito di una prima richiesta andata a vuoto, la donna si ripresenta al bar in compagnia del proprio partner. Ancora una volta, la donna chiede con fermezza che le vengano riconosciute queste ore di lavoro che sostiene di aver fatto senza essere mai stata pagata, oltre al pagamento integrale del Tfr.

La risposta del proprietario del bar è ancora una volta negativa, e gli animi si scaldano. Qualche minuto di tensione, causate evidentemente anche dalla presenza del compagno di lei, finché la donna capisce che l'unico modo per provare a risolvere la situazione è andare per vie legali. Si affida così agli avvocati Michele Gambini ed Emilio Bagianti, che chiedono formalmente all'ex datore di lavoro la corresponsione della somma.

La risposta prende tutti in contropiede: l'ex barista e il suo compagno vengono denunciati dall'imprenditore, assistito dall'avvocato Ilario Taddei, per tentata estorsione e minacce.

E così la vicenda prende le vie dei tribunali. Quello civile, per la richiesta di risarcimento, e quello penale per la denuncia. Succede che la prima sia più veloce della seconda, con la donna (assistita in sede civile da Gambini e dal collega Diego Ruggeri) che si vede riconosciute le proprie ragioni dopo che il perito nominato dal giudice conferma come quella richiesta di soldi sia giustificata. Perizia che i legali hanno presentato qualche giorno fa davanti al Gup Lidia Brutti che deve decidere sul rinvio a giudizio della donna e del compagno per la tentata estorsione. L'avvocato Taddei, per contro, ha presentato elementi contro la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Ora palla al giudice.

Michele Milletti