25 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







LIBERAZIONE

IL PROGRAMMA

E LE PAROLE

DEL RETTORE

Oggi, festa della Liberazione, le cerimonie istituzionali si svolgeranno come lo scorso 25 Aprile in forma ristretta, senza la presenza di pubblico, schieramenti e picchetti militari, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Ore 10.30 al cimitero monumentale deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti. Ore 11,15 a Borgo XX Giugno deposizione di una corona di alloro sulla lapide in ricordo dei patrioti fucilati dai nazi-fascisti. Non è previsto il consueto discorso del sindaco. Ore 12 in via Masi deposizione di una corona di alloro all'Ara Pacis, monumento in memoria dei Caduti in tutte le guerre.

In occasione del 25 Aprile intervento del rettore Maurizio Oliviero: «È innanzitutto ai nostri giovani che dobbiamo consegnare la custodia della conoscenza e della memoria. Care ragazze e cari ragazzi, il 25 aprile è innanzitutto la vostra Festa. I valori che ispirarono giovani come voi in quelle drammatiche fasi della storia sono gli stessi valori che ritrovate a fondamento della nostra Costituzione e della vita dell'intera comunità»

Porterà, invece, fiori sulle tombe dei partigiani da Città di Castello a Perugia e poi renderà omaggio alla cascina Radicosa sulle montagna del Foligno, il deputato di Walter Verini (Pd).

VIABILITÀ PER IL GIRO

ECCO IL RESTYLING

IN VIA CORCIANESE

Continuano gli interventi per limitare i disagi sulla rete viaria in fatto di buche anche in vista del Giro d'Italia. Il Comune ha affidato l'intervento per la «ricostituzione del corpo stradale di via Corcianese nel tratto compreso tra la rotatoria Luisa Spagnoli e la rotatoria Quattrotorri». Un intervento da oltre 500mila euro.