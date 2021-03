24 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







L'INCONTRO

Lo steccone di piazza del Bacio è pronto alla sua riqualificazione, sono stati promessi più controlli sui contratti di affitto e il parco della Verbanella presto sarà recintato e chiuso di notte. Sono alcune delle buone notizie che arrivano da Fontivegge dopo l'incontro di ieri tra il sindaco Andrea Romizi, l'assessore alla Sicurezza Luca Merli e i rappresentanti di diverse zone del quartiere Giulietto Albioni, Lorenzo L'Episcopia, Andrea Fais e Lorenzo Brunetti. «Ma ci sono ancora molti problemi da risolvere ed è opinione comune tra i residenti che Fontivegge abbia bisogno di una forte accelerazione generale su progetti, repressione e prevenzione del crimine», si spiega in un comunicato congiunto.

Secondo il resoconto fornito dagli stessi residenti, il sindaco Romizi ha sottolineato come la sola repressione non sia sufficiente, ma le vada affiancata una costante opera di riduzione degli spazi che consenta di togliere alla criminalità e al degrado luoghi e ambienti, attraverso la loro riqualificazione o ridestinazione d'uso. Con l'area, per esempio, ex Inps che è stata definita un «bubbone» e che rischia di «diventare uno spacco tra la zona ferroviaria, dove presto cominceranno i lavori presso l'ex Scalo Merci, e l'area del parco della Pescaia, su cui l'amministrazione è già intervenuta con una prima riqualificazione e dovrebbe intervenire nel prossimo futuro con la completa recintazione che consenta di chiudere il parco in orario notturno».

Si è poi parlato ovviamente di sicurezza con Albioni e L'Episcopia, rappresentanti di Progetto Fontivegge, che hanno ricordato le criticità del quartiere, tra spaccio e prostituzione, nonostante la maggiore presenza delle forze dell'ordine. Sempre problematica la situazione tra via della Ferrovia e via Campo di Marte, oltre alle presenze squalificanti in via Angeloni, mentre da Progetto Fontivegge arrivano richieste su arredo urbano e mobilità: avanzare di 15-20 metri le strisce di attraversamento pedonale, attualmente posizionate tra via Angeloni e via Canali; riparare il marciapiede sinistro di via Canali; riattivare le scale mobili di piazza del Bacio; consolidare il sovrappasso per l'Ottagono, chiuso da circa due anni per problemi strutturali.

Intanto, buone nuove arrivano da piazza del Bacio, dove il condominio (il cosiddetto steccone) al centro di tanti problemi negli ultimi 20 anni ha presentato al Comune un'istanza «per procedere ad un'opera di ristrutturazione/rigenerazione che interesserà non soltanto le parti interne ma anche la facciata del fabbricato sul versante incompleto». Brunetti, in rappresentanza del complesso residenziale, ha chiesto all'amministrazione di accelerare le procedure per consentire ai lavori di partire in tempi relativamente brevi. L'impegno dei privati riguarda anche l'area abbandonata da ormai trent'anni, attualmente in fase di bonifica. Resta poi strategica, secondo l'amministrazione, la sinergia tra pubblico e privato. Di questo si è parlato nel confronto tra l'ingegner Gabriele De Micheli e il residente Andrea Fais, in rappresentanza dell'area alta del quartiere (XX Settembre-San Prospero-Fonti di Veggio).

A due anni dall'ultima interlocuzione, infatti, sembra poter essere finalmente accolta la proposta di collaborazione avanzata da quattro condomini che avevano già deliberato di stanziare risorse per un totale di circa 12mila euro per l'acquisto e l'installazione di nuove videocamere in via San Prospero e via del Bucaccio. La prossima riqualificazione comunale della strada e del marciapiede di via Busti prevede la realizzazione di nuovi cavidotti che consentiranno un più agevole allaccio dei dispositivi alla rete elettrica. In conclusione, dopo i ringraziamenti per l'impegno al prefetto Armando Gradone, l'assessore Merli ha annunciato la volontà di procedere alla muratura del secondo piano della palazzina abbandonata di via Oddi Sforza, da anni rifugio occasionale di spacciatori e sbandati.

ARRESTI ED ESPULSIONI

Intanto, sempre a Fontivegge la polizia ferroviaria ha arrestato due persone mentre i colleghi della questura hanno denunciato un ubriaco che infastidiva i clienti di un negozio. Avviate le pratiche per l'espulsione di un clandestino a Ponte San Giovanni.

Egle Priolo