Venerdì 19 Novembre 2021, 05:04

TERZA ETÀ

L'Unitre sceglie di informare i suoi studenti anche dal punto di vista sanitario. E decine di iscritti con tanta voglia di conoscenza rispondono all'appello: tutti insieme al primo incontro con i medici per parlare di prevenzione come fattore di salute, relatore il dottor Brunello Brunelli, medico di base e docente della scuola di specializzazione all'Università degli studi di Perugia. Un primo appuntamento a cui seguirà un ciclo di seminari coordinato dalla professoressa Marisa Paradisi per parlare di buone prassi riguardo la salute e il benessere che ha visto gli studenti riunirsi al centro socioculturale Il Gabbiano di San Martino in Campo. Grazie ai nostri volontari stiamo tornado alla normalità - dice la presidente dell'Unitre di Perugia, Rina Pesaresi De Angelis - consapevoli che il percorso non è senza ostacoli a causa della pandemia, ma noi ce la stiamo mettendo tutta, garantendo qualità e anche costi accessibili a tutti. Voglio ringraziare, insieme con il direttore dei corsi professor Gustavo Cuccini e i volontari che operano presso la segreteria dell'Unitre, tutti gli organizzatori del Gabbiano che hanno collaborato fattivamente alla riuscita dell'iniziativa che prevede altri sei importanti incontri, svolti in tutta sicurezza. La popolazione ha bisogno di confrontarsi con gli addetti ai lavori su questi argomenti - dice il dottor Brunello Brunelli - e lo scopo di questi incontri è anche quello di poter dialogare serenamente offrendo elementi di orientamento in un terreno che per molti versi rimane per il momento ancora inesplorato dalla scienza medica stessa. La tabella di marcia per i prossimi appuntamenti in tema di Sanità prevede per il 30 novembre una lezione su come mantenere e recuperare la forma fisica, tra norme ed esercizi da parte della dottoressa Daniela Manca; il 14 dicembre sarà trattato il tema dell'osteoporosi, come riconoscerla e curarla con un intervento del professor Giuseppe Rinonapoli, dirigente medico e professore presso l'Università degli studi; l'11 gennaio, invece, si parlerà di Pronto soccorso grazie al dottor Paolo Gross, direttore della S.C. Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. Infine, il 25 gennaio sarà discusso il tema della patologia cardiovascolare, prevenzione e trattamento con il dottor Giuseppe Giordano dell'azienda ospedaliera di Perugia e di prevenzione e con il dottor Stefano Pasquino, dirigente medico Cardiochirurgia dell'ospedale perugino, mentre il dottor Brunello Brunelli chiuderà il ciclo di incontri con il tema dell'alimentazione come fattore di salute.

Selenio Canestrelli