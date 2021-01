CITERNA Sulla lettura di un libro bilingue arabo-italiano alla Primaria Franchetti di Fighille la spiegazione della dirigente. «Sono sorpresa dei toni concitati nella nota della Lega», ammette Raffaella Reali. «Si tratta di un evento piuttosto consueto nelle scuole italiane quello di far partecipare i genitori di culture altre alla progettualità dell'istituto, nell'ottica dell'integrazione e del rispetto reciproco», sostiene. «Anche negli anni passati sono stati invitati nelle scuole di Citerna genitori stranieri che hanno letto fiabe o raccontato episodi della loro vita in seno a progetti interculturali e ciò non ha mai destato sorpresa». Giovedì «la mamma di un alunno di (quinta - ndr) classe, alla presenza delle insegnanti» ha letto ad alta voce «alcuni passi di un libro bilingue presente nella biblioteca del plesso sul grande filosofo Averroè al fine di far avvicinare i bambini alla ricchezza culturale che proviene da altri paesi e stimolare la loro curiosità verso lo studio delle lingue», specifica Reali, ribadendo che «non si è trattato dell'insegnamento curriculare della lingua araba». W. Rond.

