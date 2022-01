Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

IL FATTO

CITTÀ DI CASTELLO Ladri in chiesa. Forse sbandati in cerca di qualche spicciolo. Domenica scorsa, profittando del tempo inclemente e della nevicata, ma anche dell'assenza del parroco e dei fedeli, si sono introdotti nella chiesa di San Lorenzo, a Lerchi. Prima hanno aperto le cassette delle offerte e si sono impossessati del contenuto. Pochissime monete, plausibilmente. Non soddisfatti hanno puntato la sacrestia, forzando con un arnese metallico la porta in legno che ne consente l'accesso dal luogo di culto. Dopo aver messo tutto a soqquadro per trovare oggetti di valore, hanno arraffato la pisside e l'aspersorio. Paramenti antichi, in metallo finemente lavorato, che i balordi hanno ben presto abbandonato di fronte alle probabili difficoltà per piazzarli ed incassare quanto pensavano. Al rione Madonna del Latte li ha ritrovati una signora che aveva portato a passeggio il cane sulle sponde del torrente Scatorbia. È stata lei ad avvertire il Commissariato di Città di Castello. Gli agenti hanno così recuperato i manufatti riconsegnandoli al parroco. Sono in corso le attività investigative per dare un nome ed un cognome ai responsabili. «Prego per gli autori del furto», fa sapere don Giorgio Mariotti. Quindi, dopo aver ringraziato i poliziotti, si rivolge a chi ha tentato il colpo. «Alcune settimane fa abbiamo organizzato a Lerchi un incontro con la responsabile per l'Umbria di Nuovi orizzonti che si occupa di persone in difficoltà, se questi ragazzi volessero contattarmi per uscire dalla loro situazione sarei molto contento di aiutarli a tornare sulla retta via».

A ridosso di Capodanno, nell'Umbertidese, un'altra chiesa, San Paterniano a Pierantonio, era finita nel mirino di ignoti. Un tavolo e un paio di sedie rovesciate; il microfono dell'altare rotto; depliant, immagini sacre, un cuscino sparsi sul pavimento come la cassetta delle offerte, non rubate.

Walter Rondoni