4 Marzo 2021

COMMERCIO

Quasi arrivati al fine settimana e per lo Sbaracco è ora di bilanci. «Qualcosa si sta muovendo spiega Giuseppe Capaccioni(Confommercio e Consorzio) . Tutto nel rispetto delle normative anti contagio». Metà strada per lo Sbaracco che, nell'epoca del coronavirus, dura quasi una settimana (fino a sabato), ma solo fino alle 14, come da ordinanza regionale. «Non ne vedo molto il senso commenta ancora Capaccioni - D'altronde, nel centro storico, tra i commercianti, c'è sempre stata una grandissima attenzione al rispetto di tutte le regole: se qui in zona rossa non si vedeva nessuno al contrario, in periferia, sembrava di stare in zona bianca». E tra le proposte per facilitare il commercio del centro, Capaccioni rilancia: perché in questo periodo così difficile non rendere gratuite le strisce blu dell'acropoli, magari in alcune fasce orarie?».

AFFARI PER TUTTI

Una quarantina le attività commerciali nell'acropoli che hanno aderito allo sbaracco di fine stagione organizzato dal Consorzio Perugia in Centro. Nessuna corsa ai saldi, certo, ma alle super offerte di fine stagione i perugini stanno rispondendo con interesse. C'è anche chi, allo Sbaracco ha aderito ad evento già iniziato. Come il negozio di calzature Forma in viale Indipendenza. «C'è stato un bel via vai - ha detto Lucia Vicarelli di Forma , tutti molto rispettosi delle regole. Devo dire che molti clienti sono tornati a caccia degli sconti sui prodotti della stagione invernale. Lo Sbaracco è sempre l'occasione per aggiudicarsi una occasione che, anche se ora la nuova stagione in arrivo, si può sempre indossare il prossimo anno». Che qualcosa nell'aria è cambiato, forse anche la voglia dei clienti di momenti di svago, il fatto che anche nel primo pomeriggio si formano code davanti ad alcune attività. «Crediamo fortemente in questo genere di iniziative spiega Rita Giombolini titolare di Bottega Verde in piazza IV Novembre - che si aprono al cittadino proponendogli offerte e particolari scontistiche in un determinato momento. Anche se il nostro codice ateco ci ha permesso di rimanere aperti anche in zona rossa, abbiamo deciso di prendere parte dello Sbaracco per fare rete con i commercianti dell'acropoli». Come a dire che, nonostante i tempi bui a causa del virus invisibile, gli affari non vanno male. Ma non per tutti. «Siamo al lavoro per vendere quello che con il lockdown non abbiamo venduto sino ad ora spiega Ornella Mandrelli dal suo negozio di abbigliamento in via dei Priori -. La chiusura delle scale mobili di via Pellini non aiuta. Fortuna i miei clienti che hanno adocchiato il capo che volevano e ora tornano a comprarlo sfruttando i saldi dello Sbaracco». Cristiana Mapelli