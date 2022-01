Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:02

LE SFIDE

C'è chi punta sulle iniziative per i bambini, chi sulle attività commerciali e chi, invece, sui siti culturali che ospita. I borghi del centro storico, finite le festività e spente, o quasi, le luminarie del Natale, mettono nero su bianco il calendario di iniziative per promuovere e riqualificare i quartieri.

QUI BORGOBELLO

L'associazione del Borgobello. «Iniziative già attuate o nuove spiega Antonietta Alonge del direttivo - che vogliono promuovere il quartiere, il mantenimento e miglioramento delle relazioni sociali, la crescita culturale ed economica di chi vive il borgo e la sua rigenerazione urbana». A febbraio torna, ogni terza domenica del mese, il mercatino dell'artigianato sotto il sagrato della chiesa di Sant'Ercolano. Spazio anche ai bambini con l'attività Il giardino dei piccoli nella terrazza di via del Cortone.

«Un nuovo progetto al quale teniamo molto - continua Alonge - è la risistemazione di via degli Archi, dove è nato il pittore Raffaele Tarpani, in memoria del quale verrà creato un percorso espositivo con la collaborazione di Maria Carmela Frate e Massimo Duranti. Il progetto sarà in parte finanziato da una lotteria di quartiere». Non mancheranno le celebrazioni del XX Giugno con mostre, spettacoli e incontri. VIA DEI PRIORI Tra le protagoniste anche via dei Priori che tra i suoi fiori all'occhiello la Torre degli Sciri, gestita dall'associazione di quartiere. Torre che già nei prossimi giorni, tornerà a riaprire al pubblico il sabato (dalle 10.30 alle 12.30) e la domenica (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17). «Siamo al lavoro su molti progetti racconta Maria Antonietta Taticchi presidente dell'associazione Via dei Priori - e, a parte la Torre degli Sciri che apriremo al pubblico, partiremo presto con tantissimi eventi già da marzo».

IL BORGO D'ORO

Tra i borghi al centro di un'operazione di riqualificazione culturale, sociale e commerciale, c'è corso Garibaldi. Sul quartiere, infatti, per tutto dicembre hanno puntato le luci dell'albero sui tetti, a sottolineare la difficile rivoluzione che la via, sta attraversando. Grazie al lavoro dell'associazione Assogaribaldi, in collaborazione con Vivi Il Borgo dei residenti, per un mese si sono alternati eventi e aperture straordinarie dei siti culturali del borgo. E sono già arrivati i primi risultati concreti come i lavori di riqualificazione e le nuove aperture di attività commerciali. Ecco che nei prossimi mesi si alterneranno eventi con l'unico obiettivo di rilanciare il borgo. «Corso Garibaldi sta dando un segnale importante alla città dicono dall'associazione - con una unione forte tra commercianti e residenti presentandosi come un quartiere aperto e multietnico e contraddistinto da vivacità in estate, primavera, ma anche in inverno».

Cristiana Mapelli

