Domenica 18 Luglio 2021, 05:01

LE SEGNALAZIONI

Dall'ospedale al centro storico, da Fontivegge ai quartieri della periferia. Continua l'ondata di segnalazioni legate alla sosta selvaggia che spesso, come accaduto ieri nella zona della stazione, crea anche disagi e pericoli. Via social è stata rilanciata l'allerta per la situazione di tra via Settevalli e via Angeloni. Ieri Giulietto Albioni (Progetto Fontivegge), ha segnalato «per l'ennesima volta, prima che si pianga qualche vittima, il parcheggio giornaliero di auto sul marciapiede nei primi 10-15 metri di via Settevalli verso la stazione, che stava per provocare l'investimento di un invalido con stampelle, costretto a scendere sulla strada mentre arrivava un bus a causa dell'intralcio». Una situazione che spesso si verifica anche altrove e per cui in tanti chiedono un giro di vite in fatto di controlli per evitare pericoli. Tanti i comportamenti sbagliati nelle ultime ore. Come ad esempio nella zona di via Palermo. Paolo Festi (Fiab Perugia Pedala) racconta di una macchina molto spesso parcheggiata sul marciapiede a ridosso della sede della Provincia. «Lì davanti ha sede la Provincia di Perugia scrive a corredo della segnalazione fotografica via social -, una volta esisteva anche la polizia provinciale, c'è ancora? Se sì, l'avranno vista?». Problemi anche nella zona dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, dove la piaga del parcheggio è cronica, così come in centro. Piazza Italia regala ancora ai turisti che tornano in città immagini di autobus intrappolati per macchine, soprattutto suv, parcheggiati oltre gli stalli consentiti. Provocando sempre più spesso ingorghi, code e di conseguenza qualche ritardo.

Riccardo Gasperini