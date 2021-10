Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

LE SCELTE

«L'ennesimo incidente nelle gallerie di Perugia obbliga tutti gli umbri a una riflessione conclusiva sulla assoluta urgenza di affrontare con serietà il problema della sistematica congestione del traffico, soprattutto pesante, in quel tratto di strada», lo dice l'assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche in relazione che rilancia la partita del Nodino e ringrazia i vigili del fuoco per la tempestività dell'intervento.

«Altre tre operazioni di soccorso negli ultimi giorni su altrettanti incidenti hanno fatto cadere l'intera area per molte ore in balia della confusione più totale. Anche oggi l'Anas ha sottolineato l'assessore - ribadisce per bocca dei vertici regionali l'importanza risolutiva di quel doppio intervento, realizzando sia la nuova bretella da Collestrada a Madonna del Piano sulla E45, sia ampliando lo svincolo di Ponte San Giovanni, richiesto anche quello da questa giunta, la cui progettazione è in corso e il cui finanziamento è disponibile. Il problema del Nodo scuote le coscienze di chiunque ritiene non più rinviabile la soluzione della più grave criticità regionale. Il rischio di perdere il treno che sta passando conclude Melasecche - costituirebbe una responsabilità storica, morale prima ancora che politica e amministrativa».