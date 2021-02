LE SCELTE

CASTIGLIONE DEL LAGO Zona a traffico limitato azzerata in tutto il centro storico cittadino. L'emergenza coronavirus fa prendere la drastica decisione all'Amministrazione di non ostacolare i movimenti per assistere i familiari e agevolare il commercio nelle strade del centro cittadino. Un via libera dettato dalla situazione attuale e a carattere temporaneo.

Infatti, dice il Comune «la Ztl, con le conseguenti limitazioni alla circolazione dei veicoli, ha comportato un drastico calo del traffico cittadino, mentre ora si rende utile evitare difficoltà operative per la fornitura di quanto necessario alle attività che forniscono servizi essenziali su tutto il territorio comunale».

In sostanza il provvedimento è stato preso per favorire la mobilità e gli spostamenti dei volontari impegnati a tutti i livelli di assistenza in tale contingenza, nonché per agevolare l'approvvigionamento di beni di prima necessità da parte dei familiari di persone bisognose di assistenza domiciliare e residenti nel centro storico. E proprio per questo viene prevista una temporanea sospensione della Ztl nel capoluogo di Castiglione del Lago, con provvedimento limitato legato alla diffusione dell'epidemia da Covid-19».

Intanto «l'amministrazione comunale prosegue nei suoi interventi di sostegno alla popolazione attraverso il progetto Vicini a distanza, realizzato dall'Area politiche sociali in collaborazione con l'Associazione Misericordia. Mentre è inoltre a disposizione un sostegno finalizzato al benessere psicologico rivolto a tutta la popolazione che ne senta l'esigenza, in questo momento di particolare difficoltà sociale e individuale». S.Can.

