26 Marzo 2021

NON SOLO MOBILITÀ

Scale mobili Cupa-Pellini-Priori, ciak si parte. Ieri pomeriggio c'è stata l'attesa cerimonia della messa in funzione dell'impianto, completamente rinnovato con un investimento del Comune di 3,5 milioni di euro. «È il compimento di una serie di interventi che hanno riguardato il centro», ha detto il sindaco Andrea Romizi che ha ricordato come negli ultimi 5 anni siano stati «sostituiti tutti gli impianti di risalita, le scale mobili della Rocca, l'ascensore della Kennedy e del mercato coperto». Per l'area, dove il cantiere si chiude dopo quasi due anni di lavori, sono in arrivo altre novità. «Ci sarà un cantiere che seguiremo con altrettanta attenzione», ha detto il sindaco facendo riferimento a quello per il restyling della Canapina nell'ambito della realizzazione del parco delle mura. A breve, come ha spiegato, toccherà anche ai lavori per il piano sopraelevato del parcheggio a sbarra di viale Pellini. Intanto la città si riappropria dell'impianto. Soddisfazione è stata espressa in particolare dell'associazionismo di quartiere. «Finalmente ce l'abbiamo fatta», ha detto Maria Antonietta Taticchi (Associazione Priori) che da tempo attendeva l'inaugurazione assieme ai commercianti e residenti della zona, ringraziati dal sindaco Romizi. «Hanno saputo affrontare i disagi con grande dignità».

Il nuovo impianto (hanno lavorato al cantiere Kone spa e Lattanzi srl), i cui dettagli tecnici sono stati illustrati dall'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici) e dall'ingegner Margherita Ambrosi (direttore dei lavori) si presenta più ampio (nella parte mobile) e supertecnologico. Cinque le scale sostituite, di cui quattro più larghe (da 60 a 100 centimetri). Poi nuova copertura, un mix di vetro con fotovoltaico integrato, luci led, telecamere di ultima generazione, nuovi impianti di illuminazione. Alla cerimonia erano presenti anche l'assessore Luca Merli (Sicurezza) e i consiglieri Fotinì Giustozzi, Michele Cesaro e Giacomo Cagnoli. Rinnovata anche la scala mobile del parcheggio di piazza Partigiani. Ancora non è stata aperta perché, a seguito del sopralluogo dei giorni scorsi da parte dell'Ustif, sono state chieste ulteriori sistemazioni per la regimentazione delle acque meteoriche.

Riccardo Gasperini