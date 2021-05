26 Maggio 2021

Un riconoscimento simbolico ma importante. «Soddisfazione» esprime il sindaco Andrea Romizi all'indomani della sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro, Gabriella Logozzo ha, tra l'altro, riconosciuto al Comune di Perugia 30mila euro per danno all'immagine causato dalla ramificazione in città dei clan di ndrangheta di San Giovanni di Cutro e che ha portato a condanne per 55 anni dei sette su dieci (tre assolti) perugini che hanno chiesto il rito abbreviato al processo. «In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza ha detto Romizi - riteniamo che il riconoscimento del danno all'immagine per il nostro Comune sancito dal giudice, al di là della cifra, rappresenti il riconoscimento della ferma volontà dell'ente all'affermazione in città della piena legalità, nell'interesse e a tutela dei nostri cittadini. Quella legalità che la criminalità organizzata aveva tentato di minare, ma che grazie ai giudici e alle forze dell'ordine è stata prontamente ristabilita. Il Comune intende proseguire sulla strada intrapresa con sempre maggiore impegno e attenzione, continuando a mantenere alta la guardia». L'ente si era costituito parte civile per il tramite dell'avvocato Massimo Brazzi nel processo che ha preso avvio a seguito degli arresti del dicembre 2019 nell'ambito dell'operazione portata avanti dalla Direzione distrettuale di Catanzaro, insieme alla squadra mobile sezione criminalità organizzata di Perugia.

E. Prio.