Lunedì 20 Settembre 2021, 05:01

LE REAZIONI

SAN GIUSTINO Domenica a Città di Castello, a casa della ex moglie dalla quale ha avuto tre figli, per Davide Pecorelli. Questo bisbigliano a San Giustino, dove ha la residenza l'imprenditore finito al centro di un autentico caso. Al bar del paese la gente sorseggia il caffè mentre sbircia le locandine dei giornali che sparano la notizia e commenta.

C'è tanta curiosità e poca vicinanza ad una famiglia che pure dovrebbero conoscere in tanti. Mirko Corsini, il giovane edicolante, a metà mattina ha esaurito le copie dei quotidiani locali. «Restano gli sportivi», scherza. «Fin dall'inizio abbiamo sperato in questo epilogo», confida don Francesco Mariucci, il parroco, ex arbitro di calcio come Pecorelli. «Cosa gli dirò quando l'incontro? Ben tornato». In via Alcide De Gasperi, nella frazione di Lama, nella casa all'angolo della strada, finestre e persiane chiuse. La grande statua del Cristo Redentore in cortile dice di una fede che, forse, ha bisogno di alimentarsi di qualcosa di concreto e ben visibile. Qui, sabato sera tardi, di ritorno da Piombino, Davide avrebbe fatto una brevissima visita a papà Renato.

W. Rond.