Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

LE REAZIONI

MAGIONE «Diciamo che nonostante fosse qui da anni non era entrato in sintonia con i fedeli». Questo è il commento più gentile, tra chi a San Feliciano trova la forza di commentare una notizia, quella dell'arresto di padre Vincenzo Esposito, che lascia basiti ma non troppo. «Perché da tempo c'erano dubbi su di lui - dice un altro residente della frazione magionese - perché almeno a me personalmente non ha mai ispirato molta fiducia e neanche la voglia di seguirlo nelle attività della parrocchia». C'è anzi chi sottolinea come proprio una presenza non particolarmente gradita avesse inevitabilmente allontanato parecchi fedeli. Da qui ad arrivare a immaginare un orrore del genere ce ne corre, ma in generale la sensazione che si ricava parlando con le persone di San Feliciano è che il parroco non fosse decisamente ben visto.

«L'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve prende atto con stupore e dolore della notizia, e assicura la più completa disponibilità alla collaborazione con l'autorità giudiziaria per il raggiungimento della verità» si legge in una nota. «Al riguardo l'Archidiocesi ritiene di dover precisare che mai alcuna segnalazione è giunta all'autorità ecclesiastica relativa ai fatti oggetto dell'indagine. Rimane comunque prioritario l'impegno ad approfondire con diligenza i fatti e seguire le eventuali indicazioni offerte dalla Santa Sede. L'Arcivescovo Gualtiero Bassetti, profondamente rattristato, esprime la propria vicinanza, umana e spirituale, alla comunità parrocchiale di San Feliciano».

Michele Milletti