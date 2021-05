16 Maggio 2021

LE REAZIONI

«Con il tentato omicidio di un coraggioso amministratore di condominio, cui va la nostra massima vicinanza e solidarietà, il quartiere di Fontivegge e i suoi dintorni possono ormai dirsi completamente fuori controllo». Così i rappresentanti di Progetto Fontivegge che arrivano a chiedere una «militarizzazione temporanea». «Il responsabile dell'agguato proseguono tra rabbia e preoccupazione - è soltanto l'ultimo di una lunga lista di potenziali assassini che vivono o hanno vissuto nel quartiere per anni. I residenti sono stanchi di una situazione di degrado tornata a farsi gravissima nel corso degli ultimi 5 anni e sempre segnalata per tempo alle autorità. Il presidio composto da tre militari fissi nell'area della stazione è necessario ma insufficiente a garantire un monitoraggio complessivo. Una situazione straordinaria non può essere affrontata con mezzi ordinari. A 26 anni dall'ingresso di Fontivegge in questa infernale dimensione di decadenza, è necessario che nel quartiere siano adottate misure speciali effettive ed efficaci. Chiediamo dunque un piano di militarizzazione temporanea, di almeno un mese del quartiere e delle zone limitrofe, che preveda controlli, anche ripetuti, in ogni palazzina o abitazione segnalata in questi anni, pattuglie appiedate in grado di setacciare metro per metro il territorio di tutto il quartiere, dal Bellocchio fino a via XX Settembre, attivazione delle pratiche per l'esproprio coatto degli stabili e dei terreni abbandonati, per gravi motivi di sicurezza pubblica e igienico-sanitari, accurati e seri controlli di tutte le attività commerciali, con revoca della licenza a quelle che non rispettino le norme».

E.Prio.