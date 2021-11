Venerdì 5 Novembre 2021, 05:02

AMBIENTE

Alberi nuovi ma subito seccati e non ancora sostituiti. Continua a rimanere sul tavolo il caso di via Martiri dei Lager, dove è sempre alta l'attenzione dei cittadini che tornano in pressing sul Comune per arrivare ad una soluzione definitiva. In questi giorni il comitato Ginkgo Biloba di Madonna Alta ha scritto ancora a palazzo dei Priori chiedendo una rapida sostituzione delle nove querce secche piantate lungo la via in sostituzione di pini, abbattuti nei mesi scorsi. «Ritorniamo ha scritto il comitato in una nota - sull'argomento della querce piramidali secche in via Martiri dei lager in quanto crediamo che anche a voi abbia creato qualche sconcerto». I cittadini scrivono che «questo è il periodo per mettere a dimora nuovi alberi e per questo chiediamo cortesemente se sia in programma la loro sostituzione». Sempre lungo la fascia di via Martiri dei Lager c'è anche il nodo dei carpini mai piantati in sostituzione di altri 5 pini abbattuti. Il comitato ricorda che l'operazione di sostituzione degli alberi è stata promessa a voce, ma è anche inserita nel progetto complessivo dell'area. «Chiediamo cortesemente, anche in questo caso, se è in programma l'operazione di reimpianto», si legge nella lettera. Quelli di via Martiri dei Lager non sono gli unici alberi recentemente piantati che sono già secchi. Altri ne erano stai segnalati nell'area del parco Vittime delle Foibe. Almeno lì, va specificato, la sostituzione c'è stata. Ora i cittadini sensibili al tema del verde attendono il giro di vite per querce e carpini.

Ri.Ga.