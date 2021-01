© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI CLUBSmart working: un vero cambiamento nelle nostre vite?, questo l'interessante ed intrigante titolo che i Club Rotary eDue Mondi, Perugia, Perugia Est, Ancona 25-35, hanno dato ad un panel, di livello internazionale, da loro ideato per affrontare insieme l'esame delle prospettive e delle criticità dello smart working che sta cambiando il lavoro e le città.Il tutto organizzato con il patrocinio del Distretto 2090 del Rotary International, che comprende i club di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e con il supporto della Global Thinking Foundation. Una novità il club eDue Mondi un rotary telematico nato in Umbria, ma con soci in tutto il mondo che partecipano alle attività sempre in collegamento. Appuntamento domani dalle ore 13,30, per partecipare al panel, chiusura lavori ore 16,30. E' garantita la traduzione simultanea sia in italiano che in inglese, è obbligatoria la registrazione all'indirizzo internet: https://impatto-smart working.eventbrite.it/?aff=RCPG. Partecipano esperti da tutto il mondo con collegamenti da Londra, New York, Roma, Sidney, questo più problematico per questioni di fuso orario. Tema: Prospettive per le città, per le donne e per il lavoro. Che impatto avrà tutto ciò nelle nostre vite? E come si trasformeranno le nostre città, oggi fulcro dell'attività lavorativa?A seguire: L'impatto dello smart working sulle donne. Si è tentati di pensare che le opzioni di lavoro flessibili saranno di aiuto per le donne. È proprio vero? Il Covid-19, infatti, potrebbe aver cambiato per sempre il modo in cui lavoriamo.Secondo uno studio del Mit (il Massachusetts Institute of Technology), gran parte di coloro che erano impiegati prima della pandemia, oggi lavorano in remoto.Da un lato i dirigenti d'azienda riscontrano un aumento della produttività, anche in ambiti che nessuno immaginava potessero essere svolti virtualmente; dall'altro, sono numerosi gli studi che prospettano un futuro più difficile per le donne in carriera e che ci avvertono di dinamiche che potrebbero incrementare l'attuale disparità tra uomo e donna, oggi presente nel mondo del lavoro.Un anticipo sulla trattazione lo offre Paolo Taticchi, rotariano perugino e professore di Strategia e Sostenibilità all'University College London School of Management, che spiega: «La pandemia ha inaspettatamente offerto alle aziende l'opportunità di creare una grande scuola di formazione frequentata da tutti i lavoratori. Ciò che fino a qualche tempo fa era solo oggetto di studio, oggi è diventato realtà e ha permesso di valutarne criticità e benefici».«Si pensava-aggiunge il professor Paolo Taticchi- ad un crollo della produttività ed invece ci si è accorti che questa è aumentata, aprendo numerose riflessioni tra i dirigenti d'azienda che potrebbero decidere di dismettere parte dei loro immobili, riducendo i costi di gestione e favorendo nuove modalità di lavoro: homeworking e coworking. Questo potrebbe modificare radicalmente non solo il mondo del lavoro, ma anche l'assetto stesso delle metropoli e dei territori».Luigi Foglietti