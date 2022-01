Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

LE MOSSE

TODI Per il Pd cittadino al momento si potrebbe dire, metaforicamente, che si sta esercitando nel calviniano Castello dei destini incrociati, dove si viene a conoscenza di storie dall'intreccio molto vario e molto intense. Aleggia un'aria di incertezza, a meno di segretissime, sconosciute, soluzioni.

A sentire i commenti di quanti sono impegnati nella ricerca di un nome spendibile che, attualmente, sembrerebbe introvabile per i veti incrociati posti ora da uno, ora dall'altro leader, a seconda della proposta e dello schieramento, il tutto appare praticamente ancora lontano dalla soluzione. Chi si potrebbe candidare, perché sostenuto da una larga base di consensi che, seppur trasversali, a conti fatti, non sembrerebbero sufficienti per una vittoria al primo turno, si chiede se, all'eventuale ballottaggio, potrebbe contare sul voto degli elettori del resto della coalizione di centro sinistra. Si temono franchi tiratori, o addirittura sterzate massicce di gruppi di elettori abituati a soddisfare le richieste di chi, pur di mantenere la sua leadership, potrebbe sacrificare la vittoria finale. E questa non è né malizia, tantomeno fantapolitica, perché a Todi è già accaduto in recenti tornate elettorali, quando recriminazioni per la percezione di chi si è sentito escluso ha usato la biblica soluzione del Muoia Sansone con tutti i Filistei.

Luigi Foglietti

