28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INIZIATIVA

Sono sempre più le maglie storiche e gloriose del ciclismo regionale che vengono raccolte per dare vita all'iniziativa pensata per il Giro d'Italia, che farà tappa in città il 19 maggio (da piazza IV Novembre la partenza per Montalcino). Le maglie saranno esposte nelle vetrine del centro storico. In mostra quelle Carlo Brugnami, Eros Capecchi già campione italiano allievi e attuale professionista, quelle storiche di Luca Panichi, quelle della pluricampionessa italiana Monia Baccaille di Marsciano, di Salvatore Puccio per anni alla Petrignanese e ora in forze allo squadrone della Ineos. E ancora quelle del Circolo dipendenti Perugina, quelle di anziani cicloamatori come Giorgio Castraberti che ha percorso in bici oltre 500mila chilometri, della mitica Ponte Vecchio, quella rosa della Ziliute conquistata a Umbertide in una tappa del giro femminile, del giovane e promettente Corradini negli Under 23, nipote del mitico Arcangeli, il roscio del Piccione, campione degli anni 30-'40, quelle di Roberto Chiappa olimpionico della pista e per anni in forza alla Torgianese. E tante altre. Sarà un modo per ripercorrere il ciclismo umbro attraverso i colori delle maglie e alcune gigantografie, quando della maglia è rimasta solo l'immagine. Una vera e propria iniziativa a metà fra sport, decoro e memoria per l'arrivo del Giro che farà tappa a Perugia ma anche a Foligno tra il 17, 18 e 19 maggio. Le maglie sono state concesse in prestito d'uso da privati cittadini e gruppi sportivi. L'idea è stata perfezionata dal Panathlon Club Perugia presieduto da Alessio Burini dopo un suggerimento di Claudio Menichelli, presidente Panathlon Club Clitunno, appassionato ciclista e sempre in sintonia con Gino Goti, responsabile comunicazione Panathlon Area X Umbria, per anni regista del ciclismo della Rai e sempre in contatto dei protagonisti del ciclismo. Ad affiancare e a sostenere l'idea del Panathlon Sergio Mercuri, presidente Consorzio Perugia in Centro, Lions Club Perugia Concordia, Associazione dei Veterani dello Sport, Massimo Alunni presidente Comitato Umbro Federazione Ciclistica Italiana, Passionebicicletta.com., Asi settore cicloturismo Umbria, Pro Ponte-insieme per vivere che mette a disposizione spazio e volontari per la preparazione, distribuzione e ritiro delle maglie.