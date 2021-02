LE INIZIATIVE

«Pur consapevoli della situazione attuale, vogliamo sperare di poter presto tornare a tutte le nostre attività in sicurezza, forti dei valori che hanno sempre animato la nostra associazione». L'emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà tanti settori. Anche quello dell'associazionismo, con le varie realtà attive nei quartieri costrette a cancellare sempre più appuntamenti. Nonostante tutto però c'è chi guarda avanti e prova a mettere insieme un primo programma per l'immediato futuro. Tracciando il bilancio di quel che si è potuto fare nel 2020, parla del 2021 l'associazione Priori (presidente Maria Antonietta Taticchi), animata da «collaborazione, creatività e determinazione». «In questo spirito fattivo e pieno di aspettative, cominciamo a guardare ai nuovi progetti per che già si avviano ad essere realizzati, come l'area-cani al parco Campaccio (i lavori sono in corso, prevista anche una cura del verde); eventi diversi al parco Campaccio; operazione pulizia e decoro primavera; riapertura della torre degli Sciri; visite guidate #Ditorreintorre e #vocidaltempo racconti e suggestioni da via dei Priori; eventi già programmati per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; osservazioni della volta celeste dalla torre degli Sciri. Inoltre, come sapete stiamo seguendo con attenzione e impegno la controversa vicenda che impedisce la riapertura delle scale mobili Sarà nostra cura promuovere eventi per la speriamo prossima apertura».

